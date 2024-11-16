颱風天兔來襲 台南安平累積雨量逾130毫米

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（中央社記者張榮祥台南16日電）颱風天兔來襲，台南今天凌晨風雨交加，南市府水利局災害應變中心三級開設，安平區累積雨量逾130毫米，曾文、南化水庫蓄滿放水溢流，全市暫未傳出重大災情。

颱風天兔暴風圈今天上午7時已接觸台灣南部陸地，高雄、屏東、台東及恆春半島仍在陸上警戒範圍；台南昨天深夜開始降雨，今天凌晨雨勢加劇，雷聲不斷，臉書Facebook社群紛紛有人留言說：「半夜就被雷聲吵醒了」「善化南科大雨」。

曾文水庫昨晚9時起調節性放水，每秒15公噸；國家災害防救科技中心今天上午8時許通報，南化水庫自然溢流。這2座台南主要水庫已蓄滿。

台南市政府水利局災害應變中心今天上午6時三級開設，水利局指出，截至上午6時，台南市最大累積雨量是安平區137.5毫米、最大時雨量也是安平區52.5毫米、最大10分鐘雨量是仁德區13毫米。

水利局調查，安平區漁光路、永康區中山南路曾出現零星積淹水，但立刻退水，小東及林森地下道正常通行；全市26座抽水站運轉抽水，抽水總量110萬公噸。

市府表示，中央氣象署最新預報情資，颱風天兔強度有減弱為熱帶性低氣壓趨勢，局部地區仍達大雨或豪雨發生機率，應防範低窪積淹水及山區土石泥流，注意行車安全。（編輯：方沛清）1131116