颱風天兔暴風圈再縮小 不排除登陸前減弱為熱帶性低氣壓

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中央氣象署觀測，颱風天兔暴風圈再縮小，今天就可能減弱為熱帶性低氣壓，目前高屏地區及台東仍在警戒範圍。

氣象署說，天兔上午7時中心位置，在高雄南南西方約50公里處，以每小時13公里速度，朝東北移動，7級風暴風半徑昨晚是100公里，現已縮小到50公里，暴風圈已接觸台灣南部陸地，目前，高雄、屏東、台東及恆春半島仍在陸上警戒範圍，海上警報包括台灣海峽南部、台灣東南部海面、巴士海峽。

氣象署研判，天兔有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，因其行進速度慢，減弱為熱帶性低氣壓時間仍待觀察，也不排除登陸前就減弱。

氣象署觀測，今天台灣海峽南部、巴士海峽及台灣東南部海面，已有2至3公尺浪高，清晨西南部及恆春半島沿海浪高達4公尺左右；預測東半部、西南部沿海、恆春半島、澎湖、蘭嶼、綠島可能有長浪。

氣象署也發布陸上強風特報，上午恆春半島易有9至10級強陣風，屏東地區、高雄沿海空曠地區、基隆北海岸及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖也有8至9級強陣風。（編輯：方沛清）1131116

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）