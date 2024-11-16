颱風天兔影響 南部花東留意強降雨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中央氣象署指出，今天持續受颱風天兔及其外圍環流影響，台東及南部地區降雨最為顯著，有局部豪雨發生的機率，花蓮有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖也有局部降雨出現。

氣象署表示，金門、馬祖為多雲偶有零星降雨；而隨著颱風持續減弱，各地降雨將逐漸趨緩；溫度方面，台灣各地及澎湖、金門高溫攝氏26到29度，低溫23、24度，馬祖整天氣溫21到23度。

風浪方面，恆春半島易有9至10級強陣風，屏東地區、高雄沿海空曠地區、基隆北海岸及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖亦有8至9級強陣風，沿海並有較大風浪，東半部、西南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率，西南部沿海、恆春半島浪高可來到4米左右；適逢大潮漲潮，今日清晨至上午屏東及高雄沿海低窪地區需留意積淹水，海邊活動請特別注意。

第25號輕度颱風「天兔」，清晨5時位於高雄西南方約60公里之海面上，環境條件差，颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢；第24號中度颱風「萬宜」，凌晨2時位於鵝鑾鼻東南方1350公里之海面上，向西北西移動，對台灣天氣無直接影響，但是下週進入南海後會間接帶來水氣。（編輯：方沛清）1131116