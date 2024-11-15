颱風天兔強度明顯減弱 估16日登陸風雨影響高屏、東半部

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（中央社記者余曉涵台北15日電）中央氣象署今天指出，颱風天兔強度再度減弱，暴風圈也縮小，強度預估還會持續減弱，但今晚到明天上半天仍會有風雨影響高屏及東半部。

根據中央氣象署觀測，颱風天兔今天晚間8時的中心位置在北緯21.7度，東經119.8度，即在鵝鑾鼻的西南西方約110公里之處，以每小時8公里速度，向東北東進行。

氣象署說，根據最新資料顯示，天兔過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東移動，其暴風圈已接觸台灣南端陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

預報員劉宇其在記者會中表示，天兔過去強度再度減弱，七級風暴風半徑縮小為100公里，預估強度仍會持續減弱，不過風雨在今天晚間到明天上半天仍會對台灣有所影響。

劉宇其指出，天兔目前整體雲系鬆散，未來一段時間路徑預估往東北朝台灣西南部沿岸接近，明天清晨到上午會登陸通過南端陸地後進入東南部海域，這個過程由於環境不利於發展，有機會減弱為熱帶性低氣壓。

劉宇其表示，隨著天兔接近，預計今天晚上到明天上半天恆春半島有9至10級強陣風，屏東沿海空曠地區、基隆北海岸及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖亦有8至9級強陣風，明晨至上午屏東地區及高雄沿海空曠地區將有8至9級強陣風。

雨勢方面，劉宇其說，今天晚間到明天清晨是降雨最為明顯的時候，花蓮以南跟南部地區雨勢會較為明顯，台東及恆春半島雨勢也會比較大，明天天兔通過到東南部海域後，南部整體雨勢會逐漸緩和。

劉宇其指出，由於接下來東北季風報到，因此北部東北部天氣轉差，有局部大雨或豪雨發生機率，溫度上也會明顯下滑，19日清晨北台灣低溫下探攝氏19度到20度，中南部溫度也會略為下降。（編輯：陳政偉）1131115