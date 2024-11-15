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估颱風影響輕微 台中11區18日起仍停水施工36小時

2024/11/15 17:25
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（中央社記者蘇木春台中15日電）颱風天兔恐來襲，水公司原定在台中進行工程並停水暫緩，不過水公司今天表示，因颱風影響台中輕微，原定工程將展開，11個行政區將從18日上午起停水36小時，請民眾提前儲水備用。

台灣自來水公司第四區管理處為維護大台中供水穩定，辦理減壓閥改善等4項工程，預計18日起將施作並停水36小時，但因應颱風將來襲，中市府日前協調水公司，將工程延後暫緩停水。

水公司第四區管理處今天發布新聞稿表示，根據中央氣象署颱風路徑潛勢預報，颱風天兔18、19日對台中地區影響輕微，原定18日上午10時起停水施工36小時將照常辦理，請民眾提前儲水備用。

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水公司指出，施工期間將造成潭子、大雅、北屯、北、中、南、東、西、西屯、南屯及烏日區11區部分停水，預定停水時間為18日上午10時起至19日晚間10時止，影響供水時間總計36小時，請民眾提前儲水備用。

水公司指出，這次停水區域影響用戶數估計22萬5324戶，除停水區域外，其餘地區仍保持正常供水，在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲，相關停復水資訊可上自來水公司網站查詢。（編輯：謝雅竹）1131115

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