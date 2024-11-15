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颱風天兔逼近 台23線、台30線夜間預警性封閉

2024/11/15 19:31
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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）颱風天兔來襲，花東地區台23線東富公路北源路段、台30線玉長路段，今天晚間9時起只出不進，晚間10時起全面封閉，視颱風影響狀況恢復通行時間。

公路局南區養護工程分局指出，台23線東富公路29.5k山坡因颱風康芮造成坍塌，目前改走臨時便道，評估夜間風雨容易造成便道泥濘且視線不良，北源路段（16K+837~25K+100），今天晚間10時起預警性封閉。

另外，長濱鄉台30線玉長路段（28K+902~35K+433），同樣因颱風康芮造成山坡坍塌阻斷，評估颱風天兔逼近，夜間風雨易造成便道泥濘、視線不良，同樣於今天晚間10時起實施預警性封閉。

南區養護工程分局指出，台23線北源路段、台30線玉長公路封閉期間，民眾可改走台11線南下銜接台11乙線再接台9線，或行駛台9線北上銜接台11乙線再接台11線。

台23線北源路段替代道路里程約88公里，車行時間約1小時55分鐘；台30線玉長公路替代道路里程約120公里、車行時間約2小時30分鐘。

公路局南區養護工程分局指出，後續將視颱風影響程度、溪流水位及道路狀況決定恢復通行時間。（編輯：謝雅竹）1131115

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