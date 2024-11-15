颱風天兔影響 16日海運8航線、77航次停航
2024/11/15 18:40（11/15 18:51 更新）
（中央社記者余曉涵台北15日電）颱風天兔影響，交通部航港局今天晚間指出，明天包含基隆到馬祖等8航線共77航次停航。
颱風天兔逼近台灣，預計明天清晨到上午將會登陸並通過台灣，不過仍影響海運交通。
航港局今天發布新聞稿表示，明天受到天兔影響，共有8航線、77航次停航，包含基隆-馬祖、南竿-東引、南竿福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、高雄-馬公、東港-小琉球、鹽埔-小琉球、富岡-綠島。
航港局指出，呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。（編輯：陳政偉）1131115
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