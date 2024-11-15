颱風天兔暴風圈傍晚觸陸 屏東、台東降雨明顯

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（中央社記者余曉涵台北15日電）中央氣象署指出，颱風天兔暴風圈已經觸陸，今天晚間到明天影響最大，台東與屏東降雨會越來越明顯；天兔不排除明天清晨到上午從屏東登陸並通過台灣，強度可能逐漸減弱。

根據中央氣象署觀測，颱風天兔今天下午5時的中心位置在北緯21.4度，東經119.8度，即在鵝鑾鼻的西南西方約120公里處，以每小時8轉15公里速度，向東北東轉東北進行。

氣象署說，根據最新資料顯示，天兔暴風圈已接觸台灣南端陸地，對高雄、屏東、台東及恆春半島構成威脅，預計有持續減弱且暴風圈縮小的趨勢。

預報員劉宇其在記者會中表示，天兔的暴風圈下午4時碰觸到恆春半島的陸地，今天晚間到明天將是影響最大的時候，提醒南部跟東半部要留意風雨影響。

劉宇其指出，天兔不排除明天清晨到上午會從屏東登陸並通過台灣，由於所處的環境不佳，可能會逐漸減弱，暴風半徑也有縮小趨勢，但今晚到明天仍然有風雨。

劉宇其表示，目前台東跟恆春半島的降雨明顯，屏東山區跟台東山區累積雨量都破百毫米，預計台東跟屏東接下來的降雨會越來越明顯，且會往高雄及花蓮擴展，預計今天到明天清晨將是降雨最明顯的時候。

劉宇其指出，天兔通過台灣上空後，降雨就會逐漸趨緩，不過接下來東北季風報到，北部跟東北部降雨增加，基隆北海岸、北部、宜蘭及花蓮要留意局部豪雨，下週加上颱風萬宜外圍雲系影響，降雨也會較為明顯。

風力方面，劉宇其說，今天晚上到明天清晨是風力最大的時候，17日東北季風增強，各沿海風力、中部以北仍要留意強陣風。（編輯：唐聲揚）1131115