颱風天兔逼近 花蓮市公所加緊清除出海口漂流木

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（中央社記者張祈花蓮縣15日電）月初颱風康芮來襲造成花蓮海岸堆積約1萬3000噸漂流木，還沒標記及清理完，又遇颱風天兔逼近，花蓮市長魏嘉彥今天視察南濱南北閘門，確保市區排水順暢，避免淹水。

南濱閘門前河道、抽水站調節池原本堆滿漂流木，且北閘門容易發生海沙堵塞狀況，為避免排水不順及海水倒灌，花蓮市公所工程隊加派機具清理，1週內清出近20公噸漂流木。

魏嘉彥說，南濱南北閘門連接自由街大排到中正路排水，是花蓮市中心重要的排水系統，趕在颱風天兔逼近前清理完。

花蓮海岸漂流木堆積數量、大小及規模都創下歷年最高，花蓮縣府、林業及自然保育署花蓮分署趕工標記有標售價值的珍貴有價木，須待運離海岸後才能開放民眾撿拾。

林業及自然保育署花蓮分署指出，這是近十年來最大規模的漂流木堆積，花蓮分署昨天完成及協助貴重木註記，後續還要進行打撈及集運工作後，由縣府公告開放撿拾。

由於堆積數量龐大，台灣港務公司花蓮分公司也無償提供花蓮港內用地暫放有價漂流木，並協助周圍24小時監控、出入口安排港務警察管制。（編輯：謝雅竹）1131115