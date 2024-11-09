日本盛岡市率團到訪花蓮 種五葉松象徵堅定友誼

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）花蓮市與日本盛岡市締結友好城市5週年，盛岡市長內館茂率團到訪花蓮，今天在水牛公園種下「日本五葉松」，象徵2市堅定友誼，也帶來上千顆當地特產蘋果銷售，民眾熱烈採購。

花蓮今年遭逢0403強震、颱風等天災，盛岡市不只捐贈善款，也特別組團到訪花蓮，停留3天拜會市公所、花蓮縣府等一系列參訪行程，今晚將以盛岡山車為花蓮振興觀光。

首先登場的締盟5週年植樹紀念活動，選在放有2市友好紀念碑「倆相好」的水牛公園種植日本五葉松。內館茂說，希望2市未來能在文化、經貿有更多合作。

花蓮市長魏嘉彥說，以植樹代表歷久彌堅的友誼，五葉松蒼翠挺拔，古樸自然，枝葉如劍，象徵堅毅與剛強，如同2市度過疫情、天災考驗，跨越距離限制，維持友好交流。

這次到訪，盛岡市參訪團隊伍帶來盛岡品種土岐（TOKI）、信濃甜（Shinano Sweet）蘋果，今明2天在花蓮遠百1樓特賣，2市市長擔任銷售員努力宣傳。

民眾絡繹不絕地採買，有人買1顆嚐鮮、也有人一箱一箱包走，看到購買人潮讓內館茂很感動，他說，未來邀請花蓮市帶著特產到盛岡銷售，共享友誼溫度。（編輯：郭諭儒）1131109