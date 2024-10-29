颱風康芮接近 花蓮巡查防汛熱點與抽水站

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）颱風康芮接近，預估東半部將有可觀雨勢，九河分署派員巡查防汛熱點、破堤施工及河道清疏情況等防汛工作；花蓮市長魏嘉彥視察抽水站、重點區域清溝、修樹等防颱整備。

經濟部水利署第九河川分署表示，持續加強河川疏濬工作，維持河道通洪能力，截至27日花蓮溪完成疏濬285.48萬噸，秀姑巒溪完成疏濬71.13萬噸，共疏濬356.61萬噸。

第九河川分署特別提醒縣府及公所注意3處熱點地區，包括壽豐鄉共和村、光復鄉大華村及玉里鎮大禹里，進行水情觀測、抽水機及防水擋板的預布，以妥善應對。重點管制高寮、崙天、玉長、明里等斷橋便道，維護行車安全，並檢查側溝及排水溝暢通，防止雜物阻塞造成淹水。

花蓮市公所展開防颱整備工作，市長魏嘉彥與第九河川分署分署長王國樑28日到國強抽水站視察預布及整備情形，確保機組運轉功能正常；今天魏嘉彥前往美崙地區關心清溝及修剪路樹作業。

花蓮地區共有11座抽水站，其中10站位於花蓮市，並有8站設置在美崙溪堤防邊。王國樑表示，美崙溪是花蓮市的重要河川，不容許發生淹水狀況，雖然康芮颱風有一段距離，但仍以最嚴謹的態度來整備。

魏嘉彥指出，花蓮市有明禮、萬壽、國盛、三仙溪、國強、福興、中正、菁華簡易抽水設備等，以及南濱舊抽水站和南濱新建抽水站共10座抽水站，工程隊透過區域排水監控系統，掌握溪流水位，隨時做好進駐抽水站的準備。此外，也備有12座移動式抽水機，供低窪、易淹水地區的預布整備，將發生災情的可能性降至最低。

因應防颱，市公所進行全市路樹修剪、雨水下水道以及各抽水站調節池的清淤作業。魏嘉彥呼籲民眾，提早做好防颱準備，檢查門窗是否牢靠、戶外各種懸掛物件應取下或加強固定，危險區域以及山區都要避免前往，勿前往觀浪，隨時關注颱風消息，以保障生命財產安全。（編輯：謝雅竹）1131029