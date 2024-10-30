颱風康芮逼近 花蓮加強清溝、海岸拉封鎖線

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（中央社記者張祈花蓮縣30日電）颱風康芮升級為強颱且持續逼近，花蓮縣府災害應變中心進行二級開設，宣布海岸、海港及港埠為警戒區，禁止民眾進入沿海地區，各鄉鎮市公所動員進行防颱作業。

花蓮海域已有強陣風、長浪發生，海巡署第一二岸巡隊針對轄內崇德、七星潭、磯崎及石梯坪等民眾易聚集熱點拉起封鎖線，派員勸離觀浪民眾。

花蓮市公所加緊剪路樹、清理排水溝。花蓮市長魏嘉彥今天視察中華路、福町路口防災整備工作，確認排水溝保持通暢。

魏嘉彥呼籲，颱風來襲務必提高警覺，儘早準備防颱工作，商家先移除懸掛招牌，一般民眾主動協助移除排水孔蓋上雜物，確保排水正常運作，若發現水溝蓋有堵塞情形，可向花蓮市清潔隊通報，將派員前往處理。

台灣自來水公司第九區管理處今天指出，已備妥淨水藥品、污泥及沉澱池清淤等防颱整備，但因0403震後造成娑婆礑淨水場崩塌嚴重，颱風夾帶的豪雨可能造成原水濁度飆升，超過淨水場處理能力，建議民眾提早儲水備用。（編輯：謝雅竹）1131030