颱風天兔略減弱 將加速轉東北影響南台灣

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（中央社記者余曉涵台北15日電）交通部中央氣象署今天指出，颱風天兔強度略為減弱，全世界的預告在後續路徑都趨於一致，未來將朝北北西後轉東北前進，且在大氣條件配合下，速度會加快。

根據氣象署觀測，颱風天兔今天下午2時的中心位置在北緯21.1度，東經119.7度，即在鵝鑾鼻的西南方約150公里之處，以每小時9公里速度，向東北轉東北東進行。

氣象署指出，最新資料顯示，天兔過去3小時強度略為減弱，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向東北轉東北東移動，其暴風圈已進入台灣南方近海，對高雄、屏東、臺東及恆春半島將構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象署簡任技正伍婉華在記者會中表示，雖然天兔的強度減弱，但七級暴風半徑仍維持120公里，持續朝台灣西南方近海移動，目前全世界對天兔的預報指引趨於一致，未來天兔將朝北北西後轉東北，且在大氣條件配合下，轉東北過程中速度會加快。

伍婉華說，預計今天深夜暴風圈開始影響台灣陸地，明天中午前後天兔將登陸南端陸地，之後可能在陸地上減弱為熱帶性低氣壓。

隨著天兔靠近，氣象署說，基隆北海岸、恆春半島及馬祖易有8至9級強陣風，今天下午起屏東沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有8至9級強陣風，恆春半島將有9至10級強陣風

雨量方面，伍婉華指出，強降雨都在暴風圈中心附近，但較強對流到台灣上空時仍有強降雨出現，台東及屏東山區已經觀測到時雨量30到40毫米，隨著天兔靠近，花蓮以南及台南以南的雨勢會越來越明顯。

伍婉華表示，中北部的雨勢雖然比較零星，但明天晚上到17日隨著東北季風增強，將開始下雨，明天高溫也會略降2到3度。（編輯：管中維）1131115