颱風天兔逼近釀桃園空品不佳 環保局啟動應變

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（中央社記者葉臻桃園15日電）颱風「天兔」逼近，桃園市因處背風側自昨天起空氣品質不佳、天空灰濛濛。桃園市環保局今天指出，已通報轄內大型工廠啟動應變計畫並檢視工廠排放監測數據等，目前未有異常情形。

桃園市政府環保局今天向媒體表示，颱風「天兔」造成的下沉氣流讓大氣穩定，污染物難以擴散，容易累積在低空；桃園市自昨天起就受到影響，今天平鎮、大園、觀音、桃園、中壢、龍潭測站的空氣品質指標（AQI）皆大於100。

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環保局指出，昨天起就已通報轄內大型工廠執行應變計畫，並對機車、柴油車進行攔查，以及檢視工廠排放監測數據等，目前未有異常情形。另外，也加派水車在路面灑水降低揚塵，並協請相關局處通知學校、社福機構、托嬰中心與親子館告知敏感族群注意防護。

空氣品質不佳，環保局表示，民眾若有眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，可考慮減少戶外活動；孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，必要外出應配戴口罩。預計明天後將有鋒面抵達，風速增強下，空氣品質可望獲得改善。（編輯：戴光育）1131115