颱風天兔逼近 高雄市桃源區3里15日下午停班課

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（中央社記者林巧璉高雄15日電）颱風天兔逼近，高雄市桃源區梅山里、拉芙蘭里及復興里，道路有持續性落石，高雄市桃源區公所宣布，考量居民及師生安全，今天下午3里停止上班、停止上課。

高雄市政府上午9時將災害應變中心提升一級開設因應，加強相關防颱整備工作。高市府發布新聞稿表示，依中央氣象署最新預報，颱風天兔暴風範圍不大，且持續減弱當中，評估對高雄陸地影響減低，但仍構成威脅，呼籲市民不可輕忽，持續關注颱風最新動態。

市府表示，因應颱風來襲，市府嚴加警戒、全面提升防範，已完成抽水機具整備、排水溝渠清淤、派員建築工地巡查等各項颱風應變作為，也提醒農、漁民朋友儘早因應，做好田間防水、檢修固定相關設備，務必留意最新天氣資訊，以減少災害損失；另也請廣告業者加強固著或提前拆除廣告帆布，避免掉落。

市府呼籲，民眾仍應注意防颱準備、切勿輕忽，隨時掌握颱風動態，大樓做好防颱準備，必要時並備妥沙包、防水閘門等阻水應變設施也呼籲山區及沿海民眾提高警覺，警報期間勿前往山區或海邊水域，如有相關災情請立即撥打119或1999通報。（編輯：孫承武）1131115