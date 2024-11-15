本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
西半部空氣品質差天空灰濛濛 環境部示警午後臭氧濃度上升
首頁 / 生活

西半部空氣品質差天空灰濛濛 環境部示警午後臭氧濃度上升

2024/11/15 10:33（11/15 10:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台中市西屯區即時影像顯示，15日上午空氣品質差，天空一片灰濛濛。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
台中市西屯區即時影像顯示，15日上午空氣品質差，天空一片灰濛濛。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站15日電）近期空氣品質不佳，中部地區14日已出現整片灰濛濛的景象，今天連北部民眾也相當有感。環境部空氣品質監測網指出，受颱風天兔及其外圍環流影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積。

自14日晚間起至今天早上，西半部不少民眾在社群媒體上討論空氣品質差，「出門霧茫茫一片」、「空氣聞起來像有毒氣體」、「是不是有哪裡失火」。

新北市環保局15日指出，由於背風渦旋位置有略往北移動趨勢，桃園市及新北市轉為偏南風，使污染物由南逐漸移入，污染物濃度逐漸升高。提醒民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。

台中市環保局說明，市府已啟動應變措施，包括針對固定污染源、移動污染源及逸散污染源等，後續將依照空氣品質變化情形，適時調整應變措施。

桃園環保局自14日晚間開始，已依照「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」規定執行相關應變及通報事宜。

環境部表示，15日受颱風及其外圍環流影響，西半部風速弱且混合層高度偏低，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

上午10時監測結果顯示，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

敏感族群應減少在戶外劇烈活動，留意空氣品質變化適時做好防護。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內；若有需要外出時，建議配戴口罩。（編輯：邵曉潔）1131115

空氣品質指標橘色、紅色活動建議

橘色警示

  • 影響：對敏感族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。

紅色警示

  • 影響：對所有族群不健康
  • 建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。

資料來源：環境部

桃園市15日上午即時影像。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
桃園市15日上午即時影像。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）
延伸閱讀
新北改善空污 2030年擬全市列空氣品質維護區移動空污源使空氣品質惡化 草案明定影響學校可加重裁罰1/2國衛院本土實證研究 助空氣品質指標反映對健康影響環境部攜手NASA合作監測 成果有助空污精準治理
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.73
更多編輯台推薦新聞：