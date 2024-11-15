西半部空氣品質差天空灰濛濛 環境部示警午後臭氧濃度上升

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（中央社網站15日電）近期空氣品質不佳，中部地區14日已出現整片灰濛濛的景象，今天連北部民眾也相當有感。環境部空氣品質監測網指出，受颱風天兔及其外圍環流影響，環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積。

自14日晚間起至今天早上，西半部不少民眾在社群媒體上討論空氣品質差，「出門霧茫茫一片」、「空氣聞起來像有毒氣體」、「是不是有哪裡失火」。

新北市環保局15日指出，由於背風渦旋位置有略往北移動趨勢，桃園市及新北市轉為偏南風，使污染物由南逐漸移入，污染物濃度逐漸升高。提醒民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出。

台中市環保局說明，市府已啟動應變措施，包括針對固定污染源、移動污染源及逸散污染源等，後續將依照空氣品質變化情形，適時調整應變措施。

桃園環保局自14日晚間開始，已依照「桃園市區域空氣品質惡化防制措施」規定執行相關應變及通報事宜。

環境部表示，15日受颱風及其外圍環流影響，西半部風速弱且混合層高度偏低，水平及垂直擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。

上午10時監測結果顯示，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；金門為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

敏感族群應減少在戶外劇烈活動，留意空氣品質變化適時做好防護。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內；若有需要外出時，建議配戴口罩。（編輯：邵曉潔）1131115

空氣品質指標橘色、紅色活動建議 橘色警示 影響：對敏感族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛，應減少戶外活動，避免在戶外劇烈運動，敏感族群必要外出時應配戴口罩。 紅色警示 影響：對所有族群不健康

建議：若出現眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動，在戶外避免長時間劇烈運動，敏感族群建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。 資料來源：環境部

桃園市15日上午即時影像。（圖取自環境部空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）