環境部攜手NASA合作監測 成果有助空污精準治理

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（中央社記者張雄風台北14日電）環境部今年初與NASA合作進行高屏3D空氣品質監測，結果發現在高空中部分石化工廠排放污染物濃度甚至較地面更高；依此實驗可促成後續空污走向精準治理，找出從哪裡改善。

環境部今天舉辦「攜手NASA與國內外學研合作高屏3D空品實驗成果」記者會。

環境部整合國內15個政府機關與20個學術研究機構，攜手NASA進行高屏3D飛航空氣品質實驗，今年初安排NASA的GIII及DC 8科研機於2月28、29日及3月13、14日進行密集觀測。

環境部表示，科學證據發現，高屏地區從地面至3000公尺高空因不同風帶分布特性，500公尺以下是北風系統、500至1500公尺高度易受偏溫暖的南風影響，使近地面的空污難以向上擴散；另外1500公尺以上偏西風，再加上地形影響，易有渦流現象，加劇污染物累積。

進一步觀察空氣污染物在200至500公尺之間，細懸浮微粒（PM2.5）、臭氧（O3）及揮發性有機物（VOCs）濃度較地面更高；另外也首次監測到全氟/多氟烷基物質（PFAS），濃度較其他國家平均值來得低。

中央大學大氣科學系暨大氣物理所、化學系所特聘教授林能暉表示，影響空污的3大因素，包含地形，大氣環流及排放；過去的監測都是在平地，高空中的污染物流布是依照模擬，這次的實驗則是提供明確的科學證據。

林能暉解釋，實驗發現石化工廠排放的芳香烴類化合物也存在於高空中，包含乙烯、甲苯和二甲苯等；過去可能知道地面上有這些污染物，但這次是發現原來在高空中濃度更高。

林能暉說，這次NASA飛航能有2部飛機以上是非常不容易的事，就他所知，這是20多年來首次在亞洲有這樣的機會。

環境部主任秘書蔡孟裕以VOC排放為例，過去大略掌握高屏地區的排放現象，因此在空污管制上加強VOC管制標準；現在知道方向沒有錯，但要更走向精準治理，找出從哪裡改善。

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環境部表示，後續將與NASA及其他國際夥伴合作「空氣污染研究與監測中心」並發展衛星，更清楚瞭解空氣污染細部資料、境外傳送及本地污染源。

環境部提到，現在國產的空氣品質感測系統監測結果與本次實驗相近，因此明年應用無人機搭載採樣罐，將空氣品質實驗擴大至雲嘉南地區，並與國際七海計畫都會區實驗同步；也將與國家太空中心簽署合作協議擴大環境應用。（編輯：陳政偉）1131114