颱風天兔逼近 小琉球航線浪高逾2公尺16日再停航

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（中央社記者李卉婷屏東縣15日電）颱風天兔逼近，往返屏東離島小琉球間航線受到影響，今天中午過後已停航，由於浪高持續超過2公尺，船公司宣布，考量航行安全，16日停航、17日恢復行駛。

依中央氣象署資料，颱風天兔今天中午11時的中心位置在鵝鑾鼻西南方約160公里處，以每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉東北東進行；往返小琉球航線，今天中午過後至明天，浪高超過2公尺，風力最高達6級。

營運往返小琉球間的5家船公司，包含泰富航運、藍白航運、東琉線聯營處、大福航運及琉興公司，昨天已宣布今天中午過後船班均停駛，但由於風浪太大，考量航行安全，16日停航、17日恢復行駛。

小琉球李姓民宿業者告訴中央社記者，當地現處於旅遊淡季，僅零星預定旅客，已主動電話告知停航訊息，可選擇退費或是延期。

洪姓居民則說，小琉球目前沒下雨，但風力漸強，上午已先前往超商及菜市場採購2天份的食材，如泡麵、肉及蔬菜等，簡單料理度過颱風天，希望不要影響太大，讓船班盡快恢復航行。（編輯：郭諭儒）1131115