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颱風天兔龜速靠近估16日減弱為熱帶低壓 東北季風17日接力報到

2024/11/15 12:35（11/15 12:56 更新）
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颱風天兔暴風圈預計15日深夜接觸南方陸地。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
颱風天兔暴風圈預計15日深夜接觸南方陸地。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者余曉涵台北15日電）颱風天兔以緩慢速度往台灣西南近海接近，速度會越來越慢，預計暴風圈深夜接觸南方陸地，明天下半天可能減弱為熱帶性低氣壓，接下來東北季風17日報到，雨區轉為以北部為主。

根據交通部中央氣象署觀測，颱風天兔今天上午11時的中心位置在北緯20.8度，東經119.8度，即在鵝鑾鼻的西南方約160公里之處，以每小時8轉5公里緩慢速度，向北北東轉東北東進行。

氣象署指出，根據最新資料，天兔目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北北東轉東北東移動，其暴風圈已進入台灣南方近海，對高雄、屏東、台東及恆春半島將構成威脅，預計此颱風有持續減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象署簡任技正伍婉華在記者會中表示，天兔以緩慢速度往台灣西南近海靠近，未來速度會越來越慢，以每小時8公里轉為5公里的速度前進，預計暴風圈在深夜會接觸南方陸地。

伍婉華說，天兔強度也會越來越弱，預計明天下半天碰到台灣陸地後，會在台灣上空或出海後減弱為熱帶性低氣壓。

伍婉華表示，隨著天兔靠近，海面風力增加，東南部海面、巴士海峽以及台灣海峽南部浪高有3米，天兔中心附近有4至6米浪高。

伍婉華說，基隆北海岸、恆春半島及馬祖今天中午前易有8至9級強陣風，下午起屏東沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、澎湖將有8至9級強陣風，晚起恆春半島將有9至10級強陣風。

伍婉華表示，花蓮以南、南花蓮及屏東以南下午起雨勢會越來越大，北高雄傍晚後也有降雨，中部以北雖然降雨不明顯，但天兔離開後，東北季風南下，北部東北部明天及17日的雨勢會較為明顯，尤其17日水氣更多。

伍婉華強調，明天清晨前天兔會持續往西南近海靠近，之後太平洋高壓減弱，加上天兔強度減弱等因素，路徑上有可能會滯留後往西南移動，假設是這樣的路徑，台東及屏東雨勢會明顯，強風區則會偏向南端陸地，氣象署會持續觀察。（編輯：管中維）1131115

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伍婉華
颱風天兔路徑再偏西 可能16日登陸恆春半島颱風天兔最快傍晚發陸警 15日下半天路徑漸明朗
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