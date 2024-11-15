台鐵南迴線16日中午前停駛 高鐵全線正常

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（中央社記者余曉涵台北15日電）受到颱風天兔影響，台鐵今天晚間宣布，西部幹線跟東部幹線正常行駛，南迴線中午前除了跨線列車行駛指定區間外，其餘列車全區間停駛；高鐵則全線正常行駛。

根據中央氣象署觀測，颱風天兔今天晚間8時的中心位置在北緯21.7度，東經119.8度，即在鵝鑾鼻的西南西方約110公里之處，以每小時8公里速度，向東北東進行。

台鐵今天晚間也公布明天列車行駛狀況，明天中午12時前東部幹線及西部幹線正常行駛，南迴線（枋寮=台東間），除部分跨線列車指定行駛區間外，各級列車全區間停駛。

台鐵指出，162次台東=潮州間停駛，潮州=南港間行駛；306次花蓮=台東間行駛，台東=新左營間停駛；402次樹林=知本間行駛；372次台東=潮州間停駛，潮州=台中間行駛；371次台中=枋寮間行駛，枋寮=台東間停駛；301次台南=枋寮間行駛，枋寮=台東間停駛，台東=花蓮間行駛。

411次新左營=台東間停駛，台東=樹林間行駛；415次新左營=台東間停駛，台東=樹林間行駛；417次知本=樹林間行駛；3005次台中=枋寮間行駛，枋寮=台東間停駛；161次南港=潮州間行駛，潮州=台東間停駛；423次新左營=樹林間行駛。

台鐵指出，302次、304次、3006次、3018次、3003次、305次、藍皮解憂號（5898次、5899次）、3310次、3001次、3303次則全區間停駛。

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台鐵說，平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

高鐵方面，台灣高鐵表示，明天全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，歡迎旅客多加利用，但颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕轉乘接駁彈性時間，以利行程順暢。後續如因颱風變化，影響高鐵營運，將盡速對外公告。（編輯：陳政偉）1131115