本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風天兔影響釀1傷 高雄台南台東多處一度積水
首頁 / 生活

萬宜轉強颱對台無直接影響 18、19日帶來水氣

2024/11/16 11:07
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北16日電）中央氣象署觀測，上週在關島面形成的颱風萬宜，今天上午已增強為強烈颱風，氣象署研判對台灣無直接影響，但18、19日會間接為台灣帶來水氣。

氣象署說，萬宜凌晨2時，中心位置在鵝鑾鼻東南方1350公里海面上，向西北西移動，對台灣天氣無直接影響，但下週進入南海後會間接帶來水氣。

氣象署預測，明天白天開始東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，新竹以北及花蓮地區有局部短暫陣雨，花蓮也可能有局部大雨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

氣象署預報，18、19日，除東北季風影響，萬宜已進入南海，外圍雲系隨著中高層氣流北上，水氣較多，桃園以北、南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨，其他地區也有零星短暫雨。

氣象署指出，20至22日，萬宜已經減弱遠離，不過東北季風持續影響，桃園以北、宜蘭地區及北部山區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部大雨，花東地區及中南部山區也有零星短暫雨。（編輯：李亨山）1131116

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.30
更多編輯台推薦新聞：