萬宜轉強颱對台無直接影響 18、19日帶來水氣

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）中央氣象署觀測，上週在關島面形成的颱風萬宜，今天上午已增強為強烈颱風，氣象署研判對台灣無直接影響，但18、19日會間接為台灣帶來水氣。

氣象署說，萬宜凌晨2時，中心位置在鵝鑾鼻東南方1350公里海面上，向西北西移動，對台灣天氣無直接影響，但下週進入南海後會間接帶來水氣。

氣象署預測，明天白天開始東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨或豪雨，新竹以北及花蓮地區有局部短暫陣雨，花蓮也可能有局部大雨。

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氣象署預報，18、19日，除東北季風影響，萬宜已進入南海，外圍雲系隨著中高層氣流北上，水氣較多，桃園以北、南部、東半部地區及中部山區有局部短暫陣雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨，其他地區也有零星短暫雨。

氣象署指出，20至22日，萬宜已經減弱遠離，不過東北季風持續影響，桃園以北、宜蘭地區及北部山區有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區仍有局部大雨，花東地區及中南部山區也有零星短暫雨。（編輯：李亨山）1131116