降雨挹注 南化水庫今年首度蓄滿自然溢流
2025/6/13 10:43（6/13 10:46 更新）
（中央社記者張榮祥台南13日電）台南昨天開始降雨，雨勢不斷，南化水庫今天蓄滿自然溢流，高雄甲仙堰旗山溪越域引水同時關閉，這也是南化水庫今年首度蓄滿自然溢流。
熱帶低壓昨晚從花蓮進入台灣陸地後強度減弱，今天凌晨出海。水利署南區水資源分署觀測，南化水庫集水區昨天累積雨量55.6毫米，今天上午截至10時已79.6毫米。
南區水資源分署告訴中央社記者，南化水庫昨天蓄水已逾9成，今天上午8時36分蓄滿自然溢流，越域引水同時關閉，南化水庫今年水情樂觀。
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南區水資源分署表示，供應台南民生及工業用水的南化水庫，持續保持蓄洪空間，透過聯通管往烏山頭水庫送水，也南送支援高雄，這是南化水庫今年首度蓄滿自然溢流。
以灌溉為主的全台最大水庫－曾文水庫，今天截至上午10時，集水區累積雨量64.2毫米，有效蓄水量2億9419萬公噸，蓄水率64.57%。聯通曾文水庫的烏山頭水庫，累積雨量63.4毫米，有效蓄水量6437萬公噸，蓄水率83.19%。（編輯：張雅淨）1140613
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