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衛生紙與咖啡豆價格決定選票 賀錦麗邁向勝選致命傷

2024/10/30 07:54（10/30 15:26 更新）
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圖為紐約民眾在曼哈頓一間超市購物。（中央社檔案照片）
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（中央社記者廖漢原紐約30日專電）如果美國前總統川普與搭檔范斯勝選，讓執政的民主黨感到芒刺在背的通膨會是最大功臣，幾乎所有民調都顯示經濟與通膨是美國選民最關切的議題，拜登政府繳出亮麗的經濟成長與華爾街天價資產數字，但無法取代市井小民的日常生活感受。

過去3年，美國選民最在乎的不是美軍倉促撤出阿富汗、俄烏戰爭或中東戰火等國際事務，更不是輝達（Nvidia）股價奇蹟式成長，而是影響選民迫在眉睫的高物價與高房價。

距離投票前最後一次官方公布的通膨數字、美國9月消費者物價指數（CPI）和去年同期相較年增2.4%，扣除食品和能源價格後的核心消費者物價指數略增至3.3%，但相較於上個月，通膨已處於停滯與回溫狀態，官方透過利率政策等手段降低物價的努力短期已難有效果。

華爾街日報（Wall Street Journal）統計，川普（Donald Trump）執政4年，通膨總計為7.8%，拜登（Joe Biden）政府當家至今高達20%。這是拜登與賀錦麗（Kamala Harris）政府的執政致命傷。

經濟成長方面，拜登挾著疫情後高度反彈，表現優於川普，執政至今年均成長3.2%，總成長為11.8%，遠高於經濟學家預期；川普執政前3年為2.8%，疫情期間大幅下滑導致在位4年年均成長為1.8%，總成長為7.8%。

這些數字對選舉影響極大，兩陣營都尋找有利的解釋。不過除非失業率上升或經濟走向衰退趨勢明顯，美國物價與房價下行的可能性極低，選民在投票前很難感受到物價改善。川普從8月起拿著牛奶與食物訴求生活恐懼，賀錦麗主打中產階級減稅與房屋補貼。

無疑的在各項民調中，超過7成美國民眾將經濟與通膨列為投票意向關鍵因素．導致兩陣營都無視財政紀律大開選舉支票，輿論無分立場都質疑「錢從哪裡來」，但搖擺州關鍵未決選民最終還是會依據個人生活感受投票。

民主黨民調專家古柏曼（Carly Cooperman）在政治新聞網站Politico表示，面對川普，雖然賀錦麗較拜登在經濟議題上表現出色，但選民仍覺日常生活成本高昂，經濟數字新聞看來無傷，也無法為她帶來好處。

古柏曼說：「糟糕的通膨數字此刻絕對會影響賀錦麗，這很可能是搖擺州未決選民認為最重要的議題。」

疫情期間美國引領全球降息救經濟，美國經濟無需軟著落，但房地產與股市未見縮水，一年來的高利息與烏克蘭戰爭進一步推高能源及原物料價格，導致物價連番大幅上揚，美國通膨數字選前雖已控制，但民眾日常生活所需支出未見降低。（編輯：周永捷／韋樞）1131030

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