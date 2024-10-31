本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
MLB世界大賽道奇7比6逆轉洋基 4勝1敗奪隊史第8座冠軍
首頁 / 國際
2024美國大選
選情分析
新聞專題
選情分析2/48
首頁 / 國際

美總統大選墮胎議題難主導 民眾身體自主權前先顧飯碗

2024/10/31 08:17（10/31 08:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為2022年美國最高法院終結墮胎權憲法保障隔天，數百名民眾聚集在法院外抗議大法官的判決。（中央社檔案照片）
圖為2022年美國最高法院終結墮胎權憲法保障隔天，數百名民眾聚集在法院外抗議大法官的判決。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約31日專電）女性身體自主與墮胎權是美國總統選舉重要議題，有利於民主黨女性總統候選人賀錦麗，各州陸續出現保護墮胎權利的州憲法修正案公投，希望鼓勵支持者走進投票所；但相對於經濟與移民，關鍵搖擺州選民明顯出現總統與墮胎議題的分裂投票模式。

在美國，女性身體自主與初始生命權利的辯論已超過半世紀，這不僅是信仰、文化、性別與世代之間的戰役，更是政治動員的能量來源。

美國最高法院大法官2022年5月，以6比3推翻1973年1月通過的保障婦女墮胎權「羅訴韋德案

羅訴韋德案小百科

背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。

判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。

影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。

看更多
關閉
」（Roe v. Wade）裁定，導致共和黨在同年期中選舉慘敗，女性懷孕後的人生選擇權繼續在2024總統選舉成為投票意向的重要議題。

支持與反對墮胎勢力在美國猶如水火，女性、年輕、非白人、民主黨支持者大多贊成；反對者多為男性、中年以上、共和黨支持者。就選票而言，這項議題有利於民主黨，共和黨必須迴避。

根據皮尤研究中心（Pew Research Center）民調紀錄，過去30年美國民眾對墮胎權的態度變化相當穩定，超過6成贊成全美墮胎應合法，低於4成反對。最高法院2022年的決定雖引起軒然大波，但反對墮胎者至今仍維持在36%。

最高法院雖然取消超過半世紀合法墮胎的判決案例，但全美已有10州在總統選舉中，同步進行維護墮胎權的相關州憲法修正案公投，無論是支持民主黨的藍州、共和黨的紅州和搖擺州都出現提案，墮胎權是兩黨無法迴避的議題，直接影響年輕與女性選民的抉擇。

但嘴上社會正義較難轉換為實際選票，美國選民顧飯碗當前，男性與非生育期間選民更重視經濟議題，選民在選總統與支持墮胎間會進行分裂投票。

福斯新聞（Fox News）民調顯示，搖擺州內華達州75%的選民支持通過保護墮胎權的州憲修正案，但總統票投川普（Donald Trump）者超過賀錦麗（Kamala Harris）。

同樣的分裂模式也出現在搖擺州亞利桑那州，紐時/謝納學院（New York Times/Siena College）民調指出，58%支持合法墮胎安排的州憲修正案，35%反對，但50%受訪者將投川普，賀錦麗為45%。

對美國西南部進行民調的專家諾伯爾（Mike Noble）在國家廣播公司（NBC）指出，亞利桑那與內華達州選民支持墮胎權，但會讓經濟與移民等關鍵議題主導主要選舉決定，總統與聯邦參議員選票投給不支持墮胎議題者。

「因為其他事比生命權來得重要，墮胎權是重大議題，但無法超越準備三餐或房價是否可負擔這些家庭帳簿上的事務」。諾伯爾說。

民主黨陣營不斷提醒選民，川普（Donald Trump）當選將執行墮胎禁令，全美女性都將失去身體自主權；為避免墮胎議題聲量在搖擺州擴大，共和黨陣營無時不強調，如何執行由各州決定，包括合法墮胎。

共和黨內的保守福音教派人士長期支持生命權、反墮胎，但黨內開明派與女性看法未必相同。前第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）說，「當談到所有女性與生俱來的基本權利－個人自由時，沒有任何妥協餘地。我的身體、我的選擇」。（編輯：周永捷/唐佩君）1131031

#川普
#美國最高法院
#賀錦麗
#民主黨
#皮尤研究中心
#共和黨
#美國
#梅蘭妮亞
#賀錦麗
#福斯新聞
#墮胎
#美選分析
延伸閱讀
美國大選川普賀錦麗決戰7大搖擺州 選情剖析一次看美大選決戰搖擺州內華達 賀錦麗恐失部分男性選票美喬治亞州墮胎禁令致2女延誤治療喪命 倡議團體點名川普負責前美第一夫人梅蘭妮亞回憶錄捍衛墮胎權 與川普立場相左美最高法院推翻墮胎權 研究指數月後嬰兒死亡率升高看懂移民為何成美國大選魔王級議題 吃狗論謠言背後是邊境危機
賀錦麗
共和黨世家表態 小布希之女芭芭拉宣布支持賀錦麗美對台戰略模糊 學者：共軍有對台灰區施壓空間
川普
拜登澄清「垃圾」說 指針對仇恨言論非川普支持者市場觀望美大選與聯準會利率決策 亞股多收跌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
賀錦麗提工作清單抗通膨居首 批川普只有敵人名單
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：