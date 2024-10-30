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賀錦麗提工作清單抗通膨居首 批川普只有敵人名單

2024/10/30 10:56（10/30 11:16 更新）
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民主黨總統候選人賀錦麗29日在華府白宮附近造勢，民眾排隊長龍繞著橢圓形草坪公園外街區轉好幾圈。賀錦麗總部說，參加群眾有7萬5000人。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年10月30日
民主黨總統候選人賀錦麗29日在華府白宮附近造勢，民眾排隊長龍繞著橢圓形草坪公園外街區轉好幾圈。賀錦麗總部說，參加群眾有7萬5000人。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年10月30日
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（中央社記者石秀娟華盛頓29日專電）民主黨總統候選人賀錦麗今天在華府造勢，強調她和共和黨總統候選人川普的不同。她已擬好上任首日的「工作清單」就是要降低生活成本；而川普上任帶的卻是他要對付的「敵人名單」。

下週二就是投票日，賀錦麗（Kamala Harris）今天在白宮南側的「橢圓形草坪公園」（The Ellipse）造勢，發表總結選戰談話（closing argument）。

造勢活動自下午3點開放進場，憲法大道等四周的道路均實施交通管制，已事先報名取得入場資格的民眾已經大排長龍，隊伍繞著偌大的橢圓形草坪街區轉了好幾圈。賀錦麗辦公室的新聞稿指出，參加的群眾超過7萬5000人。

這裡也是川普（Donald Trump）支持者2021年1月6日集會的場所，川普當時上台演說，直言2020年的選舉被「偷走」（質疑舞弊），要群眾從賓州大道走向國會山莊，阻止國會認證各州開票的結果。事後發生國會山莊暴動案。

賀錦麗說，她要特別向還沒決定投給誰的選民喊話。「我們都知道川普是個怎麼樣的人」。大約4年前，他站在這裡，下令一群武裝暴徒闖進美國國會，企圖推翻一場自由公正的選舉結果，他明知他輸掉那場選舉。

她說，川普現在要選民再給他4年，「不是要解決你們的問題，而是為了解決他的問題。」川普也說了，他選上的優先事項之一，是釋放在2021年1月6日攻擊執法人員的「暴力極端份子」，他還有要起訴的一份「敵人名單」。

川普近兩週來，在造勢場合及訪問中一再提出「內部敵人」的說法。他沒有點名，泛指是「正在治理國家的人」，稱他們是「法西斯主義者、馬克思主義者、共產主義者」，並說他們「比俄羅斯、中國等其他國家都危險」。

賀錦麗說，她有的則是「工作清單」，她已經擬好滿滿的優先事項，上任第一天，最重要的是降低民眾的生活成本。她也承諾，將提出薪資階級、中產階級的減稅方案、解決高房價、高租金等問題、降低托育、照顧父母的支出等。

近年來，美國的物價和房價翻倍，被認為是賀錦麗選情的最大致命傷。數據顯示，通膨正在逐步穩定回落，但可感度有限，仍是選民最關心的議題。

造勢場外有民眾關切超過一年的加薩戰火。他們呼籲賀錦麗，美國不應再提供武器給以色列，這些武器都被以色列用來殺害無辜平民和小孩。

民眾莫里森（Kathry Morrison）對中央社說，「賀錦麗有說不希望巴勒斯坦民眾再受苦，但沒有承諾停止對以色列供應武器。我真的有點不想投給她」。

民眾潘諾普洛斯（Frank Panopoulos）說，相較於「法西斯」的川普，他還是會投給賀錦麗，他們在這高舉「立即停火」的海報，「很多群眾對我們點頭認同」，希望她當選後，對禁運武器給以色列的議題，能採取與總統拜登不同的立場。（編輯：韋樞）1131030

有民眾不滿民主黨總統候選人賀錦麗的加薩立場，呼籲加薩立即停火，否則將把票投給綠黨的參選人史坦。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年10月30日
有民眾不滿民主黨總統候選人賀錦麗的加薩立場，呼籲加薩立即停火，否則將把票投給綠黨的參選人史坦。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年10月30日
民主黨總統候選人賀錦麗29日在華府白宮附近造勢，下午起民眾就聚集在橢圓形草坪公園外，等待進場。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年10月30日
民主黨總統候選人賀錦麗29日在華府白宮附近造勢，下午起民眾就聚集在橢圓形草坪公園外，等待進場。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年10月30日
民主黨總統候選人賀錦麗29日在華府造勢，民眾潘諾普洛斯（右2）呼籲，她上任後應支持對以色列禁運武器的政策，加速加薩停火。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年10月30日
民主黨總統候選人賀錦麗29日在華府造勢，民眾潘諾普洛斯（右2）呼籲，她上任後應支持對以色列禁運武器的政策，加速加薩停火。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年10月30日
賀錦麗就讀華府非裔名校霍華德大學的3名學妹，29日參加賀錦麗在華府的造勢。她們說，全校對賀錦麗參選總統都非常興奮。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年10月30日
賀錦麗就讀華府非裔名校霍華德大學的3名學妹，29日參加賀錦麗在華府的造勢。她們說，全校對賀錦麗參選總統都非常興奮。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年10月30日
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