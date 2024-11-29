颱風過後菜價仍高 北市市場處再啟動蔬菜平價措施

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（中央社記者黃麗芸台北29日電）台北市市場處今晚說，因近期連受颱風山陀兒、康芮和玉兔襲台，造成中彰投等蔬菜產區受損嚴重，市場蔬果均價仍高，故自明天起至12月5日將釋出13種平價蔬菜、約90公噸。

市場處今晚發布新聞稿表示，因應連續遭受颱風山陀兒、康芮與玉兔帶來豐沛雨量及強烈風勢，造成台中、彰化和南投等蔬菜主要產區受損嚴重，並使產量減少，需較長時間才能恢復正常供應。

同時，現正值蔬菜產區各式菜種交接期，導致市場到貨菜種除短期葉菜類到貨量略為充足外，包括絲瓜、胡瓜、青花苔、玉米、甜椒、萵苣葉等菜種產量約減少3成以上，使得市場蔬果均價仍維持高價。

市場處說，為因應蔬果價格波動，已要求台北農產公司啟動購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫，以平穩菜價，預計自明天起於至12月5日止，將釋出13種平價蔬菜，共約90公噸。

市場處指出，今天蔬菜到貨量為1063公噸，較昨天的交易日增加39公噸，蔬菜平均價每公斤約新台幣58元，較昨天的每公斤55.7元、上漲2.3元。

水果部分，今天到貨量438公噸，較昨天減少2公噸，平均價每公斤約67.2元，相較昨天的每公斤65.1元，每公斤上漲2.1元。

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市場處說，購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫將透過大台北地區超市通路釋出平價蔬菜，明起連6天將釋出13品項菜種。

品項包括青江菜30元/包、牛心番茄85元/盒、大黃瓜 65元/條、扁蒲48元/粒、絲瓜58元/條、進口馬鈴薯49元/盒、進口洋蔥（袋） 39元/袋、鮮香菇58元/包、小白菜30元/包、履歷紅蘿蔔38元/袋、履歷小黃瓜55元/盒、韓國大白菜（切）90元/個、A級杏鮑菇65元/袋，提供民眾選購。（編輯：張銘坤）1131129