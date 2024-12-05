川普關稅恐加劇通膨 聯準會：企業仍對需求樂觀

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天表示，儘管總統當選人川普的關稅威脅加劇對通貨膨脹的擔憂，美國企業對近期需求的成長仍抱持樂觀態度。

法新社報導，聯準會在調查經濟狀況的「褐皮書」（Beige Book）報告中表示，「商業聯絡人對未來幾個月需求將會上升表示樂觀。」

報告還說：「但多個行政區的企業表示，關稅對通膨構成重大上行風險。」

聯準會12月17日至18日即將召開下一次政策會議，許多人預期將再次調降基準貸款利率。

聯準會2022年迅速升息以因應通膨飆升後，近幾個月開始降息。

聯準會今天指出，消費者支出大致穩定，最近幾週聯準會12個行政區中的多數經濟活動「小幅增加」。

根據「褐皮書」，美國企業說，消費者對「價格敏感度」更高。

在Covid-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，家庭都在動用儲蓄，同時還要因應持續存在的通膨問題，最終可能影響他們的消費意願。

在就業方面，聯準會指出，各行政區就業水準「持平或略有上升」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131205