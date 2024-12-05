本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
颱風影響11月CPI再破通膨警戒線 菜價飆近2年新高
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

侵烏後首訪歐盟國 俄外長出席馬爾他歐安組織外長會議

2024/12/5 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社馬爾他塔卡利5日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭外交部長今天均將出席在馬爾他舉行的歐安組織外長會議。這將是俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）自2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後，首次訪問歐盟國家。

法新社報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也將出席在馬爾他塔卡利（Ta'Qali）舉行的歐洲安全暨合作組織（OSCE）外長會議，不過他並無會見拉夫羅夫的計畫。

根據俄羅斯媒體報導，目前受到歐盟制裁的拉夫羅夫，自2021年12月參加在斯德哥爾摩舉行的歐安組織會議以來，即未再訪問過歐盟國家。

歐安組織成立於1975年，目的在解決冷戰期間東西方之間的緊張關係，目前有57個成員國，包括土耳其、蒙古、英國和加拿大，還有美國、烏克蘭和俄羅斯。

這個組織協助成員協調人權和軍備控制等問題，但莫斯科指責它背離創立宗旨的聲浪與日俱增。

拉夫羅夫一年前在北馬其頓舉行的上次外長會議，指責歐安組織淪為北約和歐盟的「附庸」。

烏克蘭呼籲將俄羅斯排除在歐安組織之外，並且因為拉夫羅夫的出席，抵制去年在北馬其頓首都史高比耶（Skopje）舉行的外長會議。

不過，烏克蘭昨天表示外交部長西比哈（Andriy Sybiga）將出席今天在馬爾他揭幕的歐安組織外長會議。對烏克蘭來說，會議的時間點非常微妙。

美國候任總統川普矢言儘快促成協議以結束俄烏戰爭，這使得烏克蘭在川普就職前急忙尋找施力點。

烏克蘭盟友、波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）昨天表示，不會與拉夫羅夫在馬爾他「舉行會談」，並質疑為何莫斯科仍是歐安組織的一員。

今年歐安組織外長會議東道主馬爾他政府發言人表示，雖然拉夫羅夫遭歐盟凍結資產，但他並無旅行禁令加諸於身，因此邀請這名俄羅斯外長出席以「維持溝通管道暢通」。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨天表示，拉夫羅夫將利用本週會議痛斥歐安組織的「制度性危機」。

沙卡洛娃聲稱一些西方國家「利用此平台謀取自身利益」，並認為歐安組織已經「烏克蘭化」。（譯者：屈享平/核稿：嚴思祺）1131205

#川普
#沙卡洛娃
#拉夫羅夫
#俄羅斯
#烏克蘭
#馬爾他
#布林肯
#美國
#歐安組織
#歐盟
拉夫羅夫
烏克蘭首度朝俄境內射美製長程飛彈 俄誓作出相應回應俄羅斯及北韓外長會談 重申履行戰略夥伴關係條約
川普
亞股多隨美股漲勢收高 韓股續跌市場關注韓國局勢外資買超46億青睞熱門ETF 法人：台股震盪盤堅
國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
路透：拜登趕卸任前再供烏克蘭近240億軍援
172.30.142.109
更多編輯台推薦新聞：