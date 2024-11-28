本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北基隆桃園等7縣市低溫特報 夜晚清晨防10度以下
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
國際反應
新聞專題
國際反應1/300
首頁 / 國際

路透：拜登趕卸任前再供烏克蘭近240億軍援

2024/11/28 11:15（11/28 11:24 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國兩位官員今天表示，拜登政府正在為烏克蘭準備一份7.25億美元（約新台幣239億元）包裹軍援，趕在明年1月卸任前擴大對基輔援助。

路透社引述一名知悉計畫的官員透露，拜登政府計劃從庫存中提撥多種反坦克武器，以削弱俄軍挺進，包括地雷、無人機、刺針飛彈與高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬士）的彈藥。

一名官員表示，這份包裹軍援最快在12月2日會正式提報國會。

包裹軍援的內容和規模，未來幾天在拜登簽署前仍有可能變動。

此舉代表拜登近期動用所謂「總統撥款權」（PDA）的規模急劇擴大。這項授權允許美國從既有庫存提取武器，以便於緊急情況下幫助盟友。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1131128

國際反應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
傳英法再度研議派兵至烏克蘭 英：維持不派兵立場
172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：