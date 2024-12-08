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川普與法烏領袖三邊會談 商討俄烏戰爭等關鍵議題

2024/12/8 03:20
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（中央社巴黎7日綜合外電報導）巴黎聖母院重新開放典禮登場之前，美國總統當選人川普在巴黎與法國總統馬克宏和烏克蘭總統澤倫斯基舉行三方會談，商討俄烏戰爭等關鍵議題。

法新社報導，在巴黎聖母院（Notre-Dame de Paris）重新開放典禮舉行前，川普與馬克宏（Emmanuel Macron）在艾里賽宮（Elysee Palace）舉行會談。澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後抵達艾里賽宮並加入會談，3人還合影留念。

這次會談對澤倫斯基來說至為關鍵，因為基輔擔心，曾揚言可在24小時內結束俄烏戰爭的川普可能要求基輔向莫斯科做出巨大讓步。

川普準備就坐與馬克宏會談時告訴媒體記者，「現在的世界似乎有點瘋狂。我們將討論這個問題。」

儘管在川普的第1個總統任期內與馬克宏關係緊張，但他今天仍表示，「眾所周知，我們的關係很好。我們取得了很多成就。」

澤倫斯基在社群媒體上發文稱，這次三方會談「良好且富正面意義。我們都希望儘快以公正的方式結束這場戰爭。」

他感謝馬克宏安排這次會談，並稱「川普總統仍然一如既往地堅定，我很感謝他」，3名領導人也「同意繼續合作並保持聯繫」。

馬克宏也在社群媒體上寫道，「讓我們繼續為和平與安全共同努力。」

根據澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nykyforov），這場三邊會談持續了大約35分鐘，只有3位領導人出席會談。（譯者：施施）1131208

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