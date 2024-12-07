德總理與川普通話 有信心就烏克蘭策略達成共識

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（中央社法蘭克福6日綜合外電報導）德國總理蕭茲今天告訴德國「馮克媒體集團」（Funke Mediengruppe），與美國總統當選人川普通電話後，他有信心能與川普在烏克蘭問題的聯合策略上達成共識。

綜合路透社與法新社報導，蕭茲（Olaf Scholz）受訪時表示：「我有信心，我們能為烏克蘭制定一項聯合策略。我的指導原則始終是，不能在未徵詢烏克蘭人民意見的情況下做出任何決定。」

他說：「重要的是盡快終結殺戮，且烏克蘭的獨立與主權要獲得保障。」

蕭茲補充表示，他已和未來的美國總統川普「詳談」，他的團隊與川普的安全顧問有直接交流。

蕭茲本月2日罕見訪問基輔，並宣布提供烏克蘭新的軍事援助；他說，此舉對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）傳達的訊息是，在這場戰事中，只要有必要，柏林會堅定支持基輔。

美國先前一直與歐洲盟友在烏克蘭議題上密切協調，預料川普將為美國的相關政策帶來變化。

川普曾矢言強行推動迅速達成終結俄烏戰爭的協議，但未詳細說明要如何實現。

川普和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）明天都將出席巴黎聖母院重開典禮，屆時兩人可能會直接對談。

德國一直是基輔最大的軍事支持者之一，在援助烏克蘭方面的出力程度僅次於美國。

數週來，蕭茲因為直接與蒲亭談話而招致批評，但他矢言繼續「盡我們全力」支持烏克蘭。

然而，蕭茲再次排除輸送基輔所企求的德製金牛座（Taurus）長程飛彈給烏克蘭。

蕭茲表示，金牛座飛彈可用來打擊俄羅斯境內目標，恐致情勢升級，這種情況「必須避免」。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1131207