俄軍絞肉機戰術攻城掠地 前線烏軍無奈嘆：輸給砲灰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社頓涅茨克州10日綜合外電報導）俄羅斯今年11月在烏克蘭東部頓內茨克州大有斬獲，即因俄軍採用「絞肉機戰術」，也就是先送囚犯等上戰場當炮灰消耗烏軍，之後再調動正規軍攻城掠地。

呼號「歌德」（Goth）的烏克蘭軍官在烏東頓內茨克州（Donetsk）無奈地告訴法新社：「我們敗給了砲灰。」俄軍11月在頓內茨克州創下2022年3月以來最大的單月進展。

根據位於美國的獨立機構「戰爭研究所」（Institute for the Study of War），俄軍的進展是以慘重的傷亡換來的，估計奪取每平方公里就得陣亡53人。

歌德指出，俄軍派遣一波又一波由男性組成的小隊，直到烏軍精疲力竭。

這個戰術被廣泛稱之為「絞肉機」（meat grinder），大規模的運用首見於去年巴赫姆特（Bakhmut）戰役。

寇特（Kurt）和他的烏軍第28旅無人機小隊正在托列茨克鎮（Toretsk）附近執行任務，當地也面臨俄軍的步步進逼。

寇特說：「我們正在對抗人數比我們多4倍的部隊，當中50%不過是砲灰，他們都是被俄國視為無用之輩的底層民眾、蹲過苦牢的囚犯。」

無論如何，寇特說，他深信贏得戰爭的唯一辦法就是徵募更多士兵，並指出：「我們非常感激國際援助，但是這不足以打勝仗。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1131210