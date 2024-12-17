俄軍中將莫斯科爆炸案中喪生 烏克蘭安全局承認主使

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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭安全局（SBU）局內一名消息人士告訴法新社，烏克蘭安全局展開「特別行動」，今天在莫斯科成功格殺俄羅斯高階將領基里洛夫（Igor Kirillov）。

法新社報導，安置在一部摩托車上的爆炸裝置今天在莫斯科東南區一棟公寓大樓外引爆，基里洛夫和助手被炸死。基里洛夫是在俄羅斯境內遭到格殺的最高階俄軍將領。

俄羅斯高階將領基里洛夫。（圖取自維基共享資源，作者Mil.ru，CC BY 4.0）

這名烏克蘭安全局消息人士說：「烏克蘭安全局展開特別行動，格殺俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令基里洛夫中將。」

「基里洛夫是一名戰犯，下令動用遭禁化學武器對付烏克蘭軍隊，將他格殺絕對具有正當性。」

烏克蘭安全局就戰爭罪行展開調查後，烏克蘭當局昨天在基里洛夫缺席的情況下起訴他。

基里洛夫今年10月曾因疑似在烏克蘭動用化學武器而遭到英國制裁。

這名烏克蘭安全局消息人士指出：「殘殺烏克蘭人的所有人都逃不了以這種不光彩方式了其殘生。觸犯戰爭罪行，報應不爽。」

基里洛夫今天進入莫斯科梁贊大道（Ryazansky Avenue）上該公寓大樓時，「安置有爆裂物的摩托車」遭到引爆，基里洛夫和助手被炸死。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1131217