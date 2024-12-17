莫斯科公寓外炸彈爆炸 俄輻射暨生化防護部隊司令身亡

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科17日綜合外電報導）俄羅斯調查委員會證實，一枚藏在電動機車的炸彈今天上午在首都莫斯科東南部一幢公寓大樓附近爆炸，包括俄軍輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫在內有2人身亡。

路透社報導，基里洛夫（Igor Kirillov）中將是俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊（RKhBZ）司令，他在莫斯科梁贊大道（Ryazansky Prospekt）上一幢公寓大樓外被炸死，該大道起點位於總統府克里姆林宮（Kremlin）東南方約7公里。

調查委員會表示，基里洛夫及其助手喪命。

俄羅斯輻射、化學和生物防護部隊是負責在受到輻射、化學與生物汙染的環境下，執行任務的特殊部隊。

在通訊軟體Telegram俄羅斯頻道上發布的照片顯示，一棟建築物入口破碎不堪，地上散落瓦礫，兩具遺體躺在血跡斑斑的雪地上。

英國廣播公司（BBC）引述俄媒報導，爆炸裝置受遠端操控。法新社報導，調查委員會透過聲明指出，當局已就這起事件展開刑事調查。

根據「基輔獨立報」（The Kyiv Independent），烏克蘭安全局（SBU）表示，烏克蘭檢察官昨天在基里洛夫缺席的情況下，指控他的部隊涉嫌在烏克蘭使用被禁用的化學武器。俄羅斯方面則否認這些指控的說法。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1131217