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疑未能阻止俄軍推進 烏克蘭撤換頓內茨克指揮官

2024/12/15 20:30（12/15 20:49 更新）
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受戰火波及的烏東城市波克羅夫斯克。（路透社）
受戰火波及的烏東城市波克羅夫斯克。（路透社）
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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭參謀總部官員今天透露，負責監督烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）防禦工作的指揮官已遭高層撤換；與此同時，俄羅斯軍隊正在當地迅速推進。

這名官員告訴路透社，現年54歲的塔納夫斯基（Oleksandr Tarnavskiy）將取代盧森柯（Oleksandr Lutsenko），成為頓內茨克作戰與戰術團隊指揮官。

由於未能阻止俄軍持續朝戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）推進，盧森柯遭到一些烏國軍事部落客和國會議員的批評。

波克羅夫斯克是烏國軍隊和民眾在頓內茨克州的重要後勤樞紐。

烏克蘭霍爾特夏（Khortytsiya）軍事指揮部今天表示，俄軍已摧毀波克羅夫斯克附近村莊的數個烏軍陣地，並在「令人精疲力竭的戰鬥後」取得更佳戰術位置，迫使烏軍向後撤退。

烏克蘭軍方在每日戰況更新中表示，過去24小時內，波克羅夫斯克周邊共發生62次衝突。（譯者：王嘉語/核稿：施施）1131215

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