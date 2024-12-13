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拜登卸任前再援烏克蘭 5億美元方案含海馬士彈藥

2024/12/13 09:51（12/13 09:58 更新）
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圖為海馬士多管火箭系統。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）
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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統拜登政府今天宣布另一套援助烏克蘭武器方案，根據國務卿布林肯（Antony Blinken）的聲明，此案價值5億美元。

路透社報導，布林肯表示，這項軍援案包括高機動性多管火箭系統（HIMARS，俗稱海馬士）彈藥、高速反輻射飛彈（HARM）等。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）稍早表示，美國將繼續向烏克蘭提供額外方案，「直到本屆政府任期屆滿」。

即將卸任的拜登政府趕在總統當選人川普明年1月上任前，擴大對烏克蘭軍事援助。華府在10天前就曾表示，將向烏克蘭提供價值7.25億美元的飛彈、彈藥、反步兵地雷和其他武器。

知情人士表示，美國今天宣布的軍援案也是動用「總統撥款權」（PDA），能讓武器從美國庫存緊急提撥出來以運送到前線，無須經國會批准。

今天過後，拜登還有56億美元的「總統撥款權」餘額可動支。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1131213

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