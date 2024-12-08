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美國加緊援烏克蘭 再宣布9.88億美元軍援

2024/12/8 10:57（12/8 11:37 更新）
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美國7日宣布對烏克蘭提供新的9.88億美元安全援助計畫。圖為烏克蘭軍人。（路透社）
美國7日宣布對烏克蘭提供新的9.88億美元安全援助計畫。圖為烏克蘭軍人。（路透社）
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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國今天宣布對烏克蘭提供新的9.88億美元安全援助計畫，趕在川普就職總統前，對基輔提供援助。

法新社報導，五角大廈在聲明中表示，援助包括無人機、高機動性多管火箭系統（HIMARS）的彈藥，以及火砲系統、坦克和裝甲車的設備和備用零件。

這筆援助將透過「烏克蘭安全援助倡議」（Ukraine Security Assistance Initiative）提供資金，根據這項計畫，由於這些裝備是從國防產業業者或夥伴採購而來，而不是來自美國軍火庫存，代表著它們不會立即抵達戰場。

美國先前宣布7.25億美元軍援方案，其中包括第2批地雷以及防空和反裝甲武器。

即將卸任的美國拜登政府正趕在川普明年1月底上任前提供烏克蘭援助。

拜登政府經常動用所謂「總統撥款權」（PDA），這項授權允許美國從既有庫存提取武器，以便於緊急情況下幫助盟友。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1131208

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