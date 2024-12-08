巴黎聖母院重啟政要齊聚 川普重返世界舞台

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（中央社華盛頓/巴黎7日綜合外電報導）美國候任總統川普今天前往巴黎艾里賽宮與法國總統馬克宏會談，隨後與包括英國威廉王子在內的各國政要參加聖母院重新開放典禮，象徵重回世界舞台。

綜合路透社與法新社報導，川普贏得11月5日的總統大選，但明年1月20日才宣誓就職。目前還是普通公民的他今天抵達法國總統府艾里賽宮（Elysee Palace）後，與馬克宏（Emmanuel Macron）緊握雙手，溫暖地拍著對方的背。這趟法國行象徵他重返世界舞台，已準備好面對一連串國際危機。

這是川普1個月前贏得美國總統大選以來的首次出訪，提供馬克宏在歐洲與不可預測的川普之間充當協調人的先機，馬克宏過去一直喜歡扮演這樣的角色。

川普告訴馬克宏，他第一個總統任期期間，雙方合作取得了「真正巨大的成功」。

雖然雙方會談議題尚未公布，但歐洲各國領袖擔心川普恐在俄烏戰爭關鍵時刻，撤回美國對烏克蘭的軍事援助。

馬克宏堅定支持北大西洋公約組織（NATO）和烏克蘭抗俄之戰；川普則認為歐洲各國需要為共同防禦支付更多費用，並且需透過談判來解決俄烏戰爭。

馬克宏的總統任期只剩兩年多，他在川普第一個總統任期時對川普採非對質態度，希望透過接觸的方式來贏得川普讓步。

但一年一年下來，氣候、關稅和尤其是伊朗議題的決策，讓兩位領導人出現摩擦。到頭來，雙邊關係反而更加緊繃。

川普今天也趁著聖母院重新開放的機會在場邊會見英國威廉王子（Prince William），盛讚這位王位繼承人是「好人」，表現「非常出色」。

威廉王子是國王查爾斯三世（King Charles III）的長子，他代表英國出席2019年災後修復的聖母院重啟儀式。今天的聖母院重新開放儀式，法國邀請約40位元首與國家領袖出席。

威廉上一次見到川普是在2019年，當時川普正以美國總統身分至英國進行國是訪問。

聖母院重啟儀式結束後，川普在英國駐法國大使官邸會見威廉王子，他指著威廉王子對記者說「這是個好人」，還說「他做得非常出色」。

威廉王子最後一次正式訪問巴黎是在2017年，於英國公投脫歐後與妻子凱特進行了兩天的訪問。

雖然川普明年1月才會宣誓就任美國總統，但他已與多位領袖就世局討論，他的團隊成員正努力跟上世界幾大危機的最新進度，包括烏克蘭和中東問題。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1131209