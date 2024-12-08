見證火災與修復 巴黎聖母院耶誕市集以藝術和諧守候

巴黎聖母院，自13世紀起矗立在巴黎市中心，位於塞納河中的西提島上，以哥德式建築、玫瑰窗、與小怪獸雕塑聞名於世。它的外型在油畫「自由領導人民」中，以硝煙身影參與1830年的法國7月革命；它的內廳在油畫「拿破崙的加冕禮」留下見證；它的歷史成為法國文豪雨果筆下的「鐘樓怪人」，並在近代成為最賣座的音樂劇之一。

巴黎聖母院耶誕市集，以塞納河相隔，在離巴黎聖母院不到100公尺的小公園裡舉行，旁邊就是莎士比亞書店。2003年的電影「愛在日落巴黎時」（Before Sunset）在此取景，多年前邂逅的戀人再次重逢；2013年時，金城武坐在長凳上翻閱著旅行明信片，在航空廣告中說出I See You。

巴黎聖母院與其市集周邊區域，以藝術在世人腦海裡建立出最經典的巴黎，它代表的不僅是一座大教堂，而是一種投射的願望。每一個時代的人們，透過藝術，建立出自己與它的連結，即便從未造訪，也擁有一種似曾相識的親切感。

因此，當巴黎聖母院在2019年4月15日意外發生大火，歷經5年修復，到2024年12月7日正式重啟的這段時間裡，它是美是醜？是受傷是康復？這座由聯合國教育科學暨文化組織（UNESCO）所認證的世界遺產，彷彿已化身成一位真人老奶奶，一舉一動都牽動著世人的心。

巴黎聖母院耶誕市集由民間協會「藝術與塞納河」（L’art et la Seine）創辦，今年邁向第12屆，見證聖母院在火災前後的變化。

創辦人妮娜（Nina Petithalgatte）接受中央社專訪，她說：「我就住在附近，記得火災發生時，很多人圍在聖母院旁唱歌與祈禱，我們真的很傷心。後來我們看到聖母院開始重建，卻又遇上疫情，市集因此暫停一年。所幸疫情過後人潮開始回歸，遊客多來自美國、奧地利、德國與亞洲各國，今年適逢巴黎聖母院正式重啟，我們特別延長活動時間，從11月29日至12月25日。」

老巴黎的懷舊氛圍

巴黎聖母院耶誕市集位在維夫雅尼小公園裡（Square René Viviani），當穿越一道樹門進入後，一股濃厚老巴黎氣味便撲面而來，首當其衝是聽覺，一座手搖式風琴正輕快地演奏著經典香頌，循著歌聲望去，一對復古裝扮的老夫妻正拿著麥克風唱歌，觀眾隨著節奏拍手，像是歐洲版那卡西。

老奶奶多敏（Domi）剛唱完義大利遊客所點的歌Bella Ciao，她向中央社記者說：「我是歌手，這台叫手搖式風琴（L’Orgue de Barbarie），是法國傳統樂器，能製造懷舊的氣氛，非常適合在聖母院旁演奏，這裡有來自世界的遊客，我準備了法國、義大利、加拿大、墨西哥等國的歌曲，但可惜沒有台灣，你能推薦一些台灣歌給我嗎？」

多敏已在市集裡演出4年，她回憶剛來時完全看不到聖母院，因為它當時被修復工程團團圍住。多敏很高興聖母院終於重新開放，大家可以再次感受它的美，感受這個地方的幸福。

巴黎聖母院耶誕市集小巧精緻，僅30多個攤位，以「口」字型陳設，正中央是耶誕節的裝飾意象。當多敏推著手搖式風琴在市集裡，沿著攤位繞圈演唱時，觀眾也跟著繞圈聆聽，然而，現在無論在市集裡的任一角落向上抬頭，都可以看到巴黎聖母院。

從聖母院建築發想

裝飾品攤位中，有一片象牙白的裝飾品特別引人注目，它們是迷你的聖母院前門，或是迷你的鏤空玫瑰窗，來自手工藝術家提芬（Tiphaine）的作品，材料為石膏，使用翻模與雕刻技術。

這些小聖母院的線條與透視感很精準，像是建築設計圖，因為提芬曾經是建築系的學生，尤其熱愛哥德式建築，她說：「我想在聖母院的重啟時刻，向它致敬」。

提芬回憶當聖母院失火時，她和許多人一樣，在觀看電視轉播的同時流下慌張的眼淚。從小在巴黎成長的她說：「我覺得聖母院就是巴黎的心臟，它位在巴黎的中心，位在塞納河中的西提島上，它就是巴黎。」

提芬說：「我不知道自己是不是虔誠的天主教徒，但對我來說，巴黎聖母院超越了信仰，也超越了天主教，我不知道…它就是很不可思議。」

注重手工原創與法國製造

今年在巴黎各處所舉辦的耶誕市集約有20個，相較於許多大型、喧嘩、充滿聲光效果的市集，巴黎聖母院耶誕市集擁有一種溫馨寧靜的村莊特質，創辦人妮娜解釋：「我們是一個典型、傳統、友善的小市集，有珠寶、陶瓷、插畫、針織、蠟燭與香皂等各式各樣的攤位，都是原創的手工藝品，而不是從遠方的工廠大量製作後，再運貨而來。」

除了藝術商品外，市集內也有販賣熱食與農產品，妮娜補充說：「今年有來自法國東部阿爾薩斯（Alsace）與西部巴斯克（Basque）的特產，還有西南法的乳酪，種類很多，重點都是法國製造。」

市集裡最熱門的攤位是熱紅酒，價錢公道，杯身是黑色的，並印上金色的巴黎聖母院插圖，標誌2024年，妮娜對聖母院重啟感到很驕傲，她說：「我很敬佩工程修復地如此快速，我已經等不及想進去裡面參觀了。」

耶誕市集因和諧而齊聚

在階級分明的巴黎土地上，巴黎聖母院這塊區域是少有移民、遊民、難民的高級地段，是遊客逃離現實的夢幻之地，但市集中有一個烏克蘭手工藝攤位，仍提醒著世界正面臨的真相。

瑪麗娜（Marina）來自烏克蘭北部古城切爾尼戈夫（Chernihiv），她對中央社記者說明：「那裡靠近我們的首都基輔（Kyiv），與鄰國白俄羅斯。」

2年前因戰爭來到巴黎的瑪麗娜，正站在她的小攤位旁販賣烏克蘭傳統蠟燭、烏克蘭花朵髮飾、與穿著烏克蘭服飾的手工製娃娃。

才剛被扒手偷走手機的瑪麗娜說：「在巴黎生活真的很不容易，我正在學習法文，努力生活。我覺得很無奈，為什麼沒有人可以阻止蒲亭（Vladimir Putin），我希望戰爭盡快停止，和平對世界很重要，每一個人都應該能安全地住在自己的家裡，我自己也是。」

在巴黎聖母院耶誕市集裡有一位十分活躍的人物—耶誕老人，他活潑地帶著中央社記者向每一個攤位打招呼，並透露自己最喜歡的攤位：「現烤栗子」。

耶誕老人說：「栗子是這裡最重要的食物，它在耶誕節還沒產生前就存在了，它在巴黎聖母院還沒蓋好前也存在，它甚至在小耶穌還沒被生出來前就存在，它才是傳統。」

耶誕老人認為耶誕市集與耶誕節，帶給人類最好的東西不是禮物與歡唱，而是和諧與平靜，他祝福台灣耶誕快樂，和諧平安。（編輯：田瑞華）1131208