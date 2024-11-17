馬來西亞力拚清真產業 瓶裝礦泉水都Halal

馬來西亞人口逾60%以上是穆斯林，首相安華（Anwar Ibrahim）多次對清真產業掛保證，指這是代表健康、安全、清潔與先進的製程技術，沒有使用不當或危險原料，甚至超越普遍所接受的標準。

全球穆斯林眾多，大馬欲藉中東杜拜作轉口城市，成為清真產品進出口的主要樞紐，因此，今年的馬來西亞國際清真展（MIHAS）吸引日本、韓國、印尼、台灣、印度、新加坡、南非、突尼西亞、巴勒斯坦等數十國參與，插旗大馬市場。

對穆斯林來說，清真認證（Halal certification）至關重要，代表安全標章。大馬首相署負責宗教事務部長穆罕默德納因（Mohd Na'im Mokhtar）最近在國會以書面答詢解釋，「清真」意味每項產品、原料與營業場所，都確保吻合伊斯蘭律法在健康、衛生、安全和品質的飲食規範。

馬來西亞伊斯蘭發展局（JAKIM）扮演把關角色，確認食品從產地源頭到端上餐桌的所有過程，都不會受「不合法物質」污染，處理過程符合規範。

根據1975年「貿易描述法令」（Trade Description Order），舉凡動物來源、純淨物質、器具、設備與隔離都要符合清真標準，諸如不能有伊斯蘭律法禁止或未依伊斯蘭規範屠宰的動物，當然包括相關器具和設備，運送過程被視為必要條件。

這說明部分餐飲業者雖標榜「無豬肉、無酒精」（no pork, no alcohol），但不意味是清真食物，超市販售的瓶裝礦泉水也不例外，如果水源來自非水務部門，就要提出水質檢測報告。

大馬清真產業夯，擁有清真認證的餐飲業者讓穆斯林族群更放心食用，圖為穆斯林在吉隆坡百貨商場的餐飲美食區購買食物。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月17日

馬來西亞清真產業夯，吉隆坡藥妝店陳列的商品也有清真認證。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年11月17日

吉隆坡藥妝店銷售員莎菲卡（Syafiqah）向中央社記者解釋，穆斯林並不了解市售礦泉水是否有不符伊斯蘭律法的礦物質成分，瓶身有清真認證圖案，自然讓穆斯林群體放心飲用。

她指出，穆斯林會注意加工食品中是否含酒精、動物等成分標示，留意餐廳工作人員、廚師、烹調鍋具與食材來源，如有第三方加工處理的原材料同樣要需要認證。

在南馬打拚的台灣農業科技業者彭士豪甚至為生物複合肥料申請清真認證；他說，大馬農民以馬來人為主，肥料不必認證，但如誤將「不潔動物」糞便作肥料更為敏感，生物複合肥料申請認證不僅超前部署，讓穆斯林放心使用原材料。

在家電市場通路方面，外國業者近年來在鄰國印尼推出清真認證冰箱，不過，吉隆坡商圈的楊（Yong）姓電器業者說，大馬推廣清真認證，也有清真產業鏈，但消費者普遍使用的電視、冰箱或洗衣機等電器產品，並不需要取得認證。

馬來西亞伊斯蘭發展局今年9月初曾考慮要求所有不提供豬肉與酒精飲料的餐飲業者與食品企業強制認證，結果遭各界反彈，大馬政府最終決定維持既有政策，讓商家自行決定，並非強制性，迄今有9520間企業獲清真認證。

宗教師（Ustaz）里茲萬（Ridzwan Abu Bakar）受訪認為，外國人對穆斯林生活與飲食習慣不熟悉，常發生誤解，但清真認證不應淪為政治炒作議題，否則增加對立。

值得一提的是，柔佛州蘇丹伊布拉欣（Sultan Ibrahim）於2017年時就曾勸穆斯林不要在清真議題上太過計較，否則乾脆脫離社會獨自住進洞穴。伊布拉欣也是現任的國家元首。（編輯：唐佩君）1131117