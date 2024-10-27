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用愛撐起一片自由自在的天 林格倫的童話世界

林格倫是瑞典家喻戶曉的童書作家，也是在兒童、動物權益等議題上有重要影響力的社會運動家。她的家鄉有一座以林格倫童話打造的「林格倫世界」，她的童年故居也被完善保留，建立博物館；在這裡，可以體驗林格倫描寫的大自然，與她用愛撐起的那一片自由的天地。

中央社駐斯德哥爾摩特派員辜泳秝

2024/10/27 09:00（10/27 10:31 更新）

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「長襪皮皮」是瑞典作家林格倫的經典作品，不受傳統拘束、勇敢又獨立的皮皮啟發了世界上許許多多的女孩。圖為林格倫家鄉維默比（Vimmerby）的「林格倫世界」主題樂園演出。中央社記者辜泳秝維默比攝 113年10月27日
「長襪皮皮」是瑞典作家林格倫的經典作品，不受傳統拘束、勇敢又獨立的皮皮啟發了世界上許許多多的女孩。圖為林格倫家鄉維默比（Vimmerby）的「林格倫世界」主題樂園演出。中央社記者辜泳秝維默比攝 113年10月27日

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「很難想像沒有林格倫的瑞典會是什麼樣子！」林格倫故居（Astrid Lindgren's Näs）導覽負責人安娜（Anna Aspenskog）被問到阿斯特麗德．林格倫（Astrid Lindgren，1907-2002）對瑞典的意義時這樣說。

安娜在林格倫故居工作多年，跟林格倫的連結從她出生之前就開始。林格倫是安娜的母親從小就很喜愛的作家，因此，閱讀林格倫的書、觀賞林格倫作品改編的電影和影集，是她家每週五的固定活動。

知名童書作家林格倫來自瑞典南部農村，這裡的大自然與童年生活都是她的創作靈感來源。圖為林格倫兒時故居。中央社記者辜泳秝維默比攝 113年10月27日
知名童書作家林格倫來自瑞典南部農村，這裡的大自然與童年生活都是她的創作靈感來源。圖為林格倫兒時故居。中央社記者辜泳秝維默比攝 113年10月27日

安娜的父親早逝。在父親過世前，他們一起讀了林格倫以死亡為主題的作品「獅心兄弟」（Bröderna Lejonhjärta），父親答應會在故事中的死後世界「楠吉亞拉」（Nangijala）等她。安娜自認林格倫對她有重要的意義，也對她的人生產生很大的影響。

林格倫經典之作「長襪皮皮」（Pippi Långstrump）出版於1945年。那個年代的瑞典社會仍然比較傳統保守，因此，雖然「長襪皮皮」一推出就大受歡迎，安娜的媽媽比較幸運能閱讀此書，但當時有很多家長，不准小孩看這個離經叛道的小女孩的故事。

林格倫較知名的作品還包括「強盜的女兒」（Ronja Rövardotter）、「金髮小淘氣」（或「愛彌兒系列」，Emil i Lönneberga）和「海鷗島的夏天」（Vi på Saltkråkan）等。

林格倫來自瑞典南部斯莫蘭（Småland）的小村莊維默比（Vimmerby），她在叫做納斯（Näs）的農場長大。在這裡，林格倫度過了自由自在的童年。

林格倫來自一個充滿愛的家庭，她的父母採民主管教，允許孩子們自由地遊戲。她們不需要擔心把家裡弄亂或錯過吃飯時間，這樣的安全感與自由帶給林格倫許多想像力，也成了她創作的養分。

斯莫蘭的大自然與農村生活是林格倫重要靈感來源。她的書寫也記錄下20世紀初瑞典南部的農村生活樣貌。

林格倫的童話寫的不是浪漫完美的童年，「孤獨」就是常在她的故事中出現的主題。她最知名的作品「長襪皮皮」就是描寫獨居的小孩皮皮跟她非常富有想像力的生活方式；她也寫死亡、殘疾、貧窮。

林格倫寫的也許不是最美好的童年，但她的故事主角總能在世俗所認定的「困境」當中，用跳出框架的眼光看世界，挑戰傳統觀念，找出自由自在的一片天。

不怕挑戰傳統、跳脫框架的故事廣受世界各地讀者歡迎。「長襪皮皮」出版至今已被翻譯成79種語言，也對許多人產生影響。

記者在「林格倫世界」主題樂園（Astrid Lindgren's World）遇到一對年長的德國遊客，他們從小看林格倫的作品，最喜歡搞笑的「愛彌兒」，至今依舊回味無窮，因此特地到瑞典，參觀林格倫的故鄉。

林格倫也不遺餘力爭取兒童權益，她於1978年在德國法蘭克福接受「德國書商和平獎」時發表得獎演說表示，兒童受暴問題與世界和平息息相關，應受世人重視。

林格倫認為，若孩童在充滿愛的環境成長，並且敬愛父母，他們也會對身邊的人以愛相待；她更進一步呼籲社會各界，停止在各場域對兒童體罰。瑞典政府在1979年通過立法全面禁止體罰，跟林格倫這場演說有相當的關係。（編輯：陳妍君）1131027

林格倫是瑞典知名童書作家，也是重要的社會運動家。她一生推動兒童與動物權益，對瑞典社會影響甚深。圖攝於林格倫故居。中央社記者辜泳秝維默比攝 113年10月27日
林格倫是瑞典知名童書作家，也是重要的社會運動家。她一生推動兒童與動物權益，對瑞典社會影響甚深。圖攝於林格倫故居。中央社記者辜泳秝維默比攝 113年10月27日
瑞典知名童書作家林格倫的「金髮小淘氣」故事主人翁愛彌兒調皮搞笑，在德國廣受歡迎。圖為林格倫家鄉維默比（Vimmerby）的「林格倫世界」主題樂園演出。中央社記者辜泳秝維默比攝 113年10月27日
瑞典知名童書作家林格倫的「金髮小淘氣」故事主人翁愛彌兒調皮搞笑，在德國廣受歡迎。圖為林格倫家鄉維默比（Vimmerby）的「林格倫世界」主題樂園演出。中央社記者辜泳秝維默比攝 113年10月27日
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