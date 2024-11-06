沒有問責就沒有正義 泰國達拜事件考驗為泰黨執政

2004年10月25日，大約有1500名泰國穆斯林聚集在陶公府（Narathiwat）達拜區（Tak Bai）警察局前抗議警方拘捕了6個人，當抗議民眾想要越過警方封鎖線進到警局時，安全人員發射催淚瓦斯和出動水砲車，甚至動用武力造成7人當場死亡。

後來軍方強行將1300多名抗議者塞在軍車內，載運到隔鄰的北大年府（Pattani），路途中有78人因遭到過度綑綁及軍車過於擁擠而窒息身亡。

這起事件被稱為達拜意外（Tak Bai Incident），發生在前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）執政時期，這起意外被認為是泰國南部穆斯林三府陶公府、北大年府和也拉府（Yala）後來動亂升級的主要原因之一。

戴克辛後來成立特別委員會調查達拜事件，2006年軍事政變後上台的總理蘇拉育（Surayud Chulanont）也為此事件道歉，並矢言會讓該負責的官員負責；蘇拉育執政時期政府撤回對抗議領袖的官司，以求各方和解。泰國歷任政府在過去20年陸陸續續付給死傷者家屬共約6億泰銖的賠償金。

但實際上，案件至今20年過去了，完全沒有一個人為此事件負起責任，是誰在警局前下令動武造成7人死亡？又是誰決定把上百人用運貨的方式、層層疊疊在軍車後造成78人窒息死亡？至今沒有答案。

沒有問責，就沒有正義，這起案子的追訴期在今年10月25日到期，受害者家屬集結起來，決定在最後關頭，以一己之力為當年死亡的受害者討回公道。

家屬先是集體在今年4月向陶公府法院提起訴訟，引起全國高度關注。陶公府法院於8月受理此案，9月泰國檢方也介入此事，起訴達拜事件當年相關人物，2案加起來共有14個前軍方、警方和政府官員成為被告。

但這14人沒有人出庭應訊，眼看追訴期限一天一天逼近，各界更高度關注案件發展，直到10月25日前幾天，警方仍宣稱正在全力追捕這14人，14人當中包括當年擔任負責南部軍區的陸軍第四軍團指揮官的為泰黨（Pheu Thai）國會眾議員皮山（Pisal Wattanawongkiri）。

面對訴訟，皮山早已做好準備，先是稱病向國會告假，接著辭去議員一職，最後人就不知去向，泰媒報導皮山可能已經離開泰國。

最大在野黨人民黨（People’s Party）建議用緊急命令的方式，延長追訴期限，但遭到反駁不合憲。就在10月25日當天，眾人眼睜睜看著追訴期一分一秒過去，一過午夜，達拜事件的追訴期正式宣告結束，當年相關決策人物安全脫身。

泰國輿論將矛頭對準當今執政聯盟中的最大黨為泰黨，因為達拜事件發生時的執政黨泰愛泰黨（Thai Rak Thai）就是為泰黨的前身。今年9月甫上任的總理、戴克辛的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在10月24日針對此事再度代表政府公開道歉，她表示會盡力避免類似的事件再發生，希望和平可以持續下去。

但沒有真相和正義，和平是否可以持續，朱拉隆功大學教授蘇拉查（Surachart Bamrungsuk）是泰國南部議題專家，他在泰國媒體撰文指出，這件事可能會成為某些團體合理化暴力攻擊的藉口，陸軍南部軍區必須要非常小心，萬一真的發生抗議，不能變成另一起達拜事件。

曼谷郵報（Bangkok Post）社論直接以「達拜事件沒有正義」（No Justice for Tak bai）為題撰文，認為政府和司法體系做得還不夠多，未來政府應該要修正相關法案，來終止這個國家有罪不罰的文化。（編輯：張芷瑄）1131106