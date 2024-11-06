本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案沈慶京提抗告遭駁回 延長羈押確定
首頁>國際
特派看世界

沒有問責就沒有正義 泰國達拜事件考驗為泰黨執政

20年前的10月，泰國南部發生對社會和政治發展影響深遠的達拜事件，軍警在一場抗議中鎮壓民眾，造成85人死亡，直至20年後，案件追訴期結束，仍沒人因此被問責。沒有真相就沒有正義，為泰黨政府如何處理後續發展，各界關注。

中央社駐曼谷特派員呂欣憓

2024/11/6 16:59（11/6 17:18 更新）

聽新聞

推薦閱讀

2004年10月25日，大約有1500名泰國穆斯林聚集在陶公府（Narathiwat）達拜區（Tak Bai）警察局前抗議警方拘捕了6個人，當抗議民眾想要越過警方封鎖線進到警局時，安全人員發射催淚瓦斯和出動水砲車，甚至動用武力造成7人當場死亡。

後來軍方強行將1300多名抗議者塞在軍車內，載運到隔鄰的北大年府（Pattani），路途中有78人因遭到過度綑綁及軍車過於擁擠而窒息身亡。

這起事件被稱為達拜意外（Tak Bai Incident），發生在前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）執政時期，這起意外被認為是泰國南部穆斯林三府陶公府、北大年府和也拉府（Yala）後來動亂升級的主要原因之一。

戴克辛後來成立特別委員會調查達拜事件，2006年軍事政變後上台的總理蘇拉育（Surayud Chulanont）也為此事件道歉，並矢言會讓該負責的官員負責；蘇拉育執政時期政府撤回對抗議領袖的官司，以求各方和解。泰國歷任政府在過去20年陸陸續續付給死傷者家屬共約6億泰銖的賠償金。

但實際上，案件至今20年過去了，完全沒有一個人為此事件負起責任，是誰在警局前下令動武造成7人死亡？又是誰決定把上百人用運貨的方式、層層疊疊在軍車後造成78人窒息死亡？至今沒有答案。

沒有問責，就沒有正義，這起案子的追訴期在今年10月25日到期，受害者家屬集結起來，決定在最後關頭，以一己之力為當年死亡的受害者討回公道。

家屬先是集體在今年4月向陶公府法院提起訴訟，引起全國高度關注。陶公府法院於8月受理此案，9月泰國檢方也介入此事，起訴達拜事件當年相關人物，2案加起來共有14個前軍方、警方和政府官員成為被告。

但這14人沒有人出庭應訊，眼看追訴期限一天一天逼近，各界更高度關注案件發展，直到10月25日前幾天，警方仍宣稱正在全力追捕這14人，14人當中包括當年擔任負責南部軍區的陸軍第四軍團指揮官的為泰黨（Pheu Thai）國會眾議員皮山（Pisal Wattanawongkiri）。

面對訴訟，皮山早已做好準備，先是稱病向國會告假，接著辭去議員一職，最後人就不知去向，泰媒報導皮山可能已經離開泰國。

最大在野黨人民黨（People’s Party）建議用緊急命令的方式，延長追訴期限，但遭到反駁不合憲。就在10月25日當天，眾人眼睜睜看著追訴期一分一秒過去，一過午夜，達拜事件的追訴期正式宣告結束，當年相關決策人物安全脫身。

泰國輿論將矛頭對準當今執政聯盟中的最大黨為泰黨，因為達拜事件發生時的執政黨泰愛泰黨（Thai Rak Thai）就是為泰黨的前身。今年9月甫上任的總理、戴克辛的么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）在10月24日針對此事再度代表政府公開道歉，她表示會盡力避免類似的事件再發生，希望和平可以持續下去。

但沒有真相和正義，和平是否可以持續，朱拉隆功大學教授蘇拉查（Surachart Bamrungsuk）是泰國南部議題專家，他在泰國媒體撰文指出，這件事可能會成為某些團體合理化暴力攻擊的藉口，陸軍南部軍區必須要非常小心，萬一真的發生抗議，不能變成另一起達拜事件。

曼谷郵報（Bangkok Post）社論直接以「達拜事件沒有正義」（No Justice for Tak bai）為題撰文，認為政府和司法體系做得還不夠多，未來政府應該要修正相關法案，來終止這個國家有罪不罰的文化。（編輯：張芷瑄）1131106

#抗議
#穆斯林
#泰國
#為泰黨
#特派專欄
戴克辛
泰國達拜慘案85死追訴期將屆 警方全力追捕嫌犯為泰黨遭檢舉受戴克辛影響 泰國選委會立案調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：