以哈戰爭衍生可樂之戰 埃及挺本土品牌翻紅

基於這種相挺義氣延續至今的杯葛抵制運動，埃及本土品牌在短期間內迅速成國內市場的強大競爭者。這樣崛起不僅代表在地消費者偏好的轉變，也預示埃及政府在低迷的經濟環境中，有企圖培養本國工業實力的雄心。

其中最顯著案例是許多埃及人生活不可或缺的碳酸飲料。

埃及人的餐桌上，一向必有可口可樂、百事可樂或是雪碧等碳酸飲料。但在埃及民間開始大力推動抵制運動後，原本默默無聞的本地品牌如Spiro Spathis或Sinacola一下竄起，占據開羅超市冷藏櫃的主要區域。中學生因為同儕影響力尤其支持，紛紛要求家長改買這2種品牌。

Spiro Spathis商務經理塔拉特（Youssef Talaat）在媒體「金字塔報」（Al Ahram）上表示，自從去年10月19日抵制活動開始，公司產能在3個月內激增100%，甚至要向另一家工廠租用生產線來滿足源源不絕的訂單。

Spiro Spathis品牌由希臘人創立於1920年，在埃及生產第一款檸檬口味碳酸飲料。由於創始人曾在以生產優質蜂蜜聞名的希臘塞法羅尼亞島養殖蜜蜂，因此品牌標誌是一隻蜜蜂。中央社記者施婉清開羅攝 113年10月30日

Spiro Spathis其實是一個歷史悠久的品牌，由一名希臘人創立於1920年，在埃及生產第一款檸檬口味碳酸飲料。由於創始人曾在以生產優質蜂蜜聞名的希臘「塞法羅尼亞島」（cephalonia）養殖蜜蜂，因此品牌標誌是一隻蜜蜂。

埃及幅員廣大，且區域性市場區隔分明，Spiro Spathis品牌之前始終未能打入「首善之區」開羅，與其他國際品牌相抗衡。而現在，此品牌在開羅主要超市內都能擺放在顯眼的中央區域，且產品種類不斷擴充。

在廣泛的杯葛運動中，百事可樂為提振銷量，不僅宣布折扣，5月底還發布過一個引用「保持口渴」（Stay Thirsty）口號的電視廣告，由埃及知名人士包括巨星長青男歌手狄亞布（Amr Diab）和足球國腳薩拉（Mohamed Salah）擔任廣告主角。

百事可樂同時還在開羅、吉薩等主要省分街道，掛滿百事可樂標誌和「保持口渴」口號的巨幅看板。

百事可樂5月底發布一個「保持口渴」（Stay Thirsty）口號的電視廣告，引發埃及民眾一片憤怒和撻伐。中央社記者施婉清開羅攝 113年10月30日

此廣告立即引發埃及民眾一片憤怒和撻伐。民眾認為，此時以色列正在加薩對巴勒斯坦人進行殘酷的飢餓圍困和種族滅絕戰爭，這個口號非常刺耳。

抵制民眾很快地開始在社交媒體上發起口號「我不渴，（你）保持失敗」（I am not Thirsty, Stay Losing）的反制運動，譴責那些參與廣告的明星，並對他們取消社群追蹤。

埃及另一個碳酸飲料新興本土品牌，成立於2008年的Sinacola，也抓住機會嘲諷百事可樂，打出「我們不會讓你口渴」（We won't keep you thirsty）的口號。

源自美國的百年品牌百事可樂，在2018年收購以色列飲料製造商SodaStream後，引發一場「抵制、撤資、制裁」（Boycott, Divestment, Sanctions，BDS）杯葛運動。

BDS運動由巴勒斯坦人領導，針對以色列產品抵制、撤資、制裁。訴求是爭取自由、正義和平等，並透過此讓世人了解，巴勒斯坦人應享有與其他人類相同的權利。

隨著這波杯葛抵制運動持續進行，埃及消費者越來越青睞在地製造商品，加上埃及政府的鼓勵措施，許多本土工廠也不斷擴大生產規模。（編輯：唐佩君）1131030

隨著對美國、以色列製造商品抵制運動持續，埃及消費者越來越青睞在地製造商品。現在超市可看到更多埃及製造的糖果餅乾。中央社記者施婉清開羅攝 113年10月30日