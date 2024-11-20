二次元文化瀰漫街道巷弄 上海秋葉原正成形

每逢週末假日，從位在上海人民廣場附近的迪美購物中心向外延伸，到達鄰近的大世界、位在南京路步行街上的百聯ZX創趣場，再連接到徐家匯美羅城與靜安大悅城，可以看見許多二次元相關的活動、商店，有不少動漫愛好者齊聚於此，除了購物之外，也會聚會並討論彼此喜歡的作品、角色。

同時，不少Cosplay愛好者會打扮成自己喜歡的動漫角色逛街、搭地鐵，並穿越在商場之中，享受著成為自己喜歡角色的喜悅，同時也將這份喜悅傳遞給他人。

有人形容，在這個全上海，甚至是全中國「二次元濃度」最高的區域，正逐漸形成有如日本秋葉原一般的「聖地」。

「我第一次Cos是在初三（國三）的時候，角色是涼宮春日裡的長門有希，那時的資源還沒像現在這麼豐富，我也不知道要去哪買假髮，索性就把頭髮剪短，然後自己在家裡把頭髮染成紫色。」在微博上有超過10萬粉絲的Coser點點和中央社記者聊起這段過往時，不好意思地笑了笑。

跟許多人一樣，點點的二次元啟蒙也是來自於童年時期在電視上看的日本動畫。她回憶，那時晚上在電視上播出，短短半小時的動畫，是一天中最開心的時光之一。當時沒有太多的資源，而且沒有重播，錯過就沒了，所以期待每週的新內容成為了生活的一部分。「雖然現在可以在平台上隨時看，相當方便，但就少了些過往那種期待感」。

Coser點點提到，Cosplay是為了實現「想要變成她」的夢想，因為這些角色之所以吸引人，是因為他們身上有一些自己沒有的、自己想要的東西。她也分享近期相當喜歡的拍攝作品。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月20日

日前在上海靜安大悅城的線下活動，一名Coser扮成電玩「槍彈辯駁系列」中的人氣角色江之島盾子。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月20日

點點國高中都參加了動漫社，也因為跟有共同愛好的朋友們交流，對於二次元文化更加的熟悉，並開始接觸了Cosplay。從一開始土法煉鋼，在不斷摸索後，如今已經相當有心得，少則每個月一次，多則是每個週末都出角。

談起喜歡上Cosplay的契機，點點形容是一種「想要變成她」的夢想，因為這些角色之所以吸引人，是因為他們身上有一些自己沒有的、自己想要的東西，「藉由Cosplay好像就能離這樣的盼望更近一些」。

除了裝扮之外，點點也會為每次的拍攝撰寫劇本與分鏡，對她而言Cosplay並不只是外表的改變而已，而是成為這個角色，並且與這個角色的經歷有所共感，這才是對於這個角色的敬重，「每次的角色，比起被他人說好看，更希望能夠被說扮演得很像。」

她也提到，至今仍會偶爾再次扮演長門有希，「我覺得這也是見證我的成長吧！每一次都會比前一次更接近我心中最理想的角色樣貌。」

點點也透露，最近想要扮演的其中一個角色是「黃金神威」裡的阿席莉帕，但是因為服裝相當的複雜，製作上很費工也很花錢，目前只做好部分配件。希望有朝一日能夠真的實現這個夢想。

當被問到有這麼多作品、這麼多角色，是如何選擇要出什麼角色，點點表示，「每個Coser喜歡的角色一定有很多，但是自己適合扮演的角色絕對是有限的。如果能夠好好地扮演自己喜歡的角色，代表自己被這個角色選上了，作為創作者，哪怕是一秒，也希望能把這個角色帶到自己生活的這個世界來。」

同人創作者小陳已經參加了10多屆的同人展COMICUP，從最早協助朋友擺攤，到後來自己以創作者的身分出攤並販售自己的創作。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月20日

同人創作者小陳參加同人展時也會設計徽章、立牌、小卡等商品，有些販售的商品，有些是免費贈送，藉由這樣的方式吸引參觀民眾的關注。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月20日

每年在上海舉行的動漫同人展COMICUP可說是圈內的年度盛事，不但有許多Coser與同人創作者參展，更吸引來自中國各地的動漫愛好者前來朝聖，每年的門票幾乎都是開賣隨即秒殺。

同人創作者小陳已經參加了10多屆的COMICUP，從最早協助朋友擺攤，到後來自己以創作者的身分出攤並販售自己的創作，見證了COMICUP的規模越來越大、參加人數越來越多，以及這10幾年間的二次元文化的轉變。

小陳告訴中央社記者過去在日本念書時也時常參加日本的二次元相關活動，對於這樣的活動相當著迷，參加COMICUP確實是因為喜歡二次元文化，同時也希望能透過這樣的機會與同好交流，並且分享對於作品的想法與創作理念。

參加COMICUP除了販售自己創作的本子之外，也會設計徽章、立牌、小卡等商品，有些是販售的商品，有些是免費贈送，藉由這樣的方式吸引參觀民眾的關注。

對於同人展與二次元文化的發展與變化，小陳觀察，年輕一代人在成長的過程中，有更多的管道接觸這些文化，可能在年紀很小的時候就參加過家裡附近的漫展了，但這是在他成長的過程中很難想像且相當憧憬的。在這樣的差異之下，這一代的年輕人與過去他們從無到有的探索「同人」這個領域的概念態度截然不同。「我們這一代的創作者更重視的是對於作品的探討與交流，透過創作表達各自的想法；這一代的人更加喜歡的是展場活動、特色商品，而不一定會深究每個創作者的理念或想法。」

此外，他也提到，以前動漫周邊發展相當不完善，特別是一些冷門作品，根本找不到周邊，所以許多人便想盡辦法自己做出了動漫周邊。但現在要取得這些周邊是更加容易的。

動漫周邊確實是二次元文化發展的另一個重要符碼，許多人會將自己喜歡的周邊商品帶在身上，以大量周邊裝飾的「痛包」更被視為展示自己對於作品、角色的愛的必備單品。在上海這些二次元商圈中有大量的周邊街邊店，常常都擠滿了人。

每逢假日，不少Cosplay愛好者會打扮成自己喜歡的動漫角色逛街並穿越在商場之中，享受著成為自己喜歡角色的喜悅。圖為日前靜安大悅城的一場Cosplay活動，吸引眾多Coser參加。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月20日

許多動漫愛好者會將自己喜歡的周邊商品帶在身上，以大量周邊裝飾的「痛包」更被視為展示自己對於作品、角色的愛的必備單品。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月20日

除了實體店面外，在網路上購買也成為愛好者們收藏周邊的一個管道，其中之一便是找代購從日本、韓國、台灣等地購買商品。

「這些是找來的商品，還有一些是我自己的收藏品」，走進代購賣家momo的家中，映入眼簾的大小紙箱、收納箱，裡面放的全是周邊。最早從日本假面騎士、超人力霸王、戰隊系列的周邊代購開始，如今已經擴及到各式的動漫商品，例如航海王、鬼滅之刃、咒術迴戰，到最近的現象級作品膽大黨。

除了請朋友從日本、台灣直接帶回現貨、在日本的網站下單預購商品外，在被暱稱為「煤爐」的日本二手電商平台mercari上面挖寶、切貨是momo很重要的商品來源。

「雖然是二手平台，但是上面確實有不少好貨，也有可能有人以低於市價的價格出售，而且現在還有業者專門提供在煤爐上殺價的服務，但前提是要時間投入與足夠的耐心」，momo笑說，除了上班摸魚時間外，下班後也有不少時間花在mercari等平台上找貨與比價。

只不過這個市場看似蓬勃，風險與挑戰也不少，除了必須花時間去了解這些商品在二級市場的價格外，一些新品是否要提前備貨也是難題，「有些新品，買家不願意等，如果沒辦法提供現貨，就不要了，但是有時候多買也有可能賣不出去而滯銷」。此外，也必須研究從日本等地運回中國的運費、關稅等等，還得面對代購同業與團購的競爭，「其實沒有想像中的那麼好賺，投入的時間跟收入不成正比。」

當然詐騙事件也很難避免，例如momo最近就被一個買家騙走了人民幣800多元（約新台幣3600元）的商品。

雖然有這些困難存在，但是隨著這幾年二次元與動漫蓬勃發展，momo也越來越能掌握市場的動向，客源變得更多、更穩定，金流穩定也讓他找貨、囤貨更加有信心。

過去，二次元文化往往被貼上標籤，受訪者們多少都有提到，在成長的過程中，都曾經歷過「喜歡看動漫的人被說宅、甚至被霸凌」的情況。如今，整個社會對於二次元文化的接受度與認同感相較以往而言高了不少，且進入了一個百花齊放的時代，喜歡這個文化的人都能夠用不同的方式表達心意。對他們來說，喜歡是一件值得驕傲的事。（編輯：廖文綺）1131120

不少動漫的愛好者會藉由收藏周邊表達對於作品的愛。代購賣家momo家中就有多個櫥櫃收藏並展示假面騎士系列與多個動漫周邊。中央社記者吳柏緯上海攝 113年11月20日