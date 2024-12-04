本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國總統尹錫悅緊急戒嚴令遭推翻 157分鐘轉折時間軸一圖看
首頁>國際
特派看世界

戰火影響旅遊航空業 以色列應變展韌性

以哈戰爭爆發以來，以色列面臨多重挑戰，除了積極打擊哈瑪斯組織，還面對來自伊朗、黎巴嫩真主黨等攻擊，以及全球反猶太主義事件等，危機四伏的環境衝擊航空與旅遊業。但以色列人善用轉運策略，本土航空在許多國際航空公司停飛以色列之際突圍，反為市場注入新的可能。

中央社駐特拉維夫特派員賴素芬

2024/12/4 12:08（12/4 12:40 更新）

聽新聞
以哈戰爭爆發後，以色列今年幾乎處於被「航空隔離」的狀態，圖為以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport）通往出境大廳通道。通道上放置仍受困於加薩地區的以色列人質圖像，提醒進出旅客關注。最前一張圖片是被綁走時才9個月大的畢巴斯（Kfir Bibas），第二張是他的哥哥Ariel Bibas（被俘時4歲），這對兄弟去年10月7日與他們的母親一起被哈瑪斯恐怖份子綁架至加薩，至今下落不明。圖攝於113年3月4日。中央社記者賴素芬特拉維夫攝 113年12月4日
以哈戰爭爆發後，以色列今年幾乎處於被「航空隔離」的狀態，圖為以色列班古里昂機場（Ben Gurion Airport）通往出境大廳通道。通道上放置仍受困於加薩地區的以色列人質圖像，提醒進出旅客關注。最前一張圖片是被綁走時才9個月大的畢巴斯（Kfir Bibas），第二張是他的哥哥Ariel Bibas（被俘時4歲），這對兄弟去年10月7日與他們的母親一起被哈瑪斯恐怖份子綁架至加薩，至今下落不明。圖攝於113年3月4日。中央社記者賴素芬特拉維夫攝 113年12月4日

推薦閱讀

自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，以色列面臨多重挑戰。除了在加薩走廊積極打擊哈瑪斯組織（Hamas）並嘗試解救仍下落不明的100多名人質外，以色列還需應對來自伊朗、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、以及與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的飛彈和無人機攻擊。同時，全球反猶太主義事件增加，讓以色列國內外局勢更加緊張。外國航空公司整年來頻繁取消航班甚至停運，讓以色列人出國變得困難重重，以色列航空業也因此經歷劇烈變化。

以色列旅客機智應對 善用短程航班的轉運策略

2023年10月以哈戰爭爆發後，往返以色列的外國航空公司屢次停航，即便短暫復航，也因局勢不穩再次中斷。儘管以色列與黎巴嫩真主黨已於11月27日簽署停火協議，主要外國航空公司如美國航空、達美航空和聯合航空仍宣布停航至明年3月。歐洲主要航空公司則預計年底前可能復航，使以色列今年幾乎處於被「航空隔離」的狀態。

在此困境下，以色列航空（EL AL Airlines）和兩家小型以色列航空公司以斯雷（Israir）和阿基亞（Arkia）成了以色列人出遊與返國的僅存選項。

然而，以色列航空公司的航班和航線有限，在供不應求的情況下，導致機票價格飆升。例如，以色列航空壟斷了飛往紐約、倫敦、巴黎等熱門航線，經濟艙票價一度高達3620美元（約新台幣11萬7600元）。而更遠的目的地，如南美，由於航班稀缺，幾乎無法抵達。

因應無預期的航班取消與機票價格飆升，以色列旅客也摸索出一套對策，先用短程以航機票飛到雅典 （Athens，約2小時）或賽普勒斯（Cyprus，約1小時），再轉搭其他歐美航班到較遠目的地。中央社記者11月返回以色列時便是透過雅典轉機，在機場內聽到説希伯來語的乘客幾乎都是採同樣方式。

以色列航空居壟斷地位 利潤飆升挨批賺戰爭財

由於多數外國航空公司停航，以航今年在市場上接近壟斷地位。根據該公司今年第3季財報，收入達10億美元，營業利潤為1.87億美元，比去年同期增長260%。平均座位上座率高達94%，反映出供不應求的現象。然而，以航高漲的票價也引發了哄抬價格、趁戰爭大賺的批評。同時，Israir 和 Arkia 等小型航空公司也計劃進軍北美市場，但仍面臨監管與人力資源短缺的困難。

地緣政治局勢持續緊張與全球反猶太事件劇增，讓以色列國家安全委員會（NSC）將荷蘭、斯里蘭卡、泰國和阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）等地列為以色列人旅遊警告區。

今年10月，NSC根據可靠情報發出緊急警告以色列人避免前往斯里蘭卡，並建議在當地以色列旅客立即撤離。同樣，11月初在阿姆斯特丹爆發街頭事件針對以色列遊客和特拉維夫馬加比（Maccabi Tel Aviv）足球隊球迷的襲擊和騷亂，也讓NSC呼籲以色列旅客謹慎行事。11月21日以色列一名拉比（Rabbi，猶太律法教師）在阿拉伯聯合大公國遭綁架謀殺事件更引起關注，建議以色列人避免非必要旅行。

儘管如此，以色列人對一些熱門旅遊地點的傾好依舊。據以色列旅遊公司Ophir Tours的數據，阿聯的搜尋量已下降21%，但對泰國與阿姆斯特丹的旅遊熱度不減。Ophir Tours副主席瓦克斯曼（Yoni Waksman）指出，泰國高度重視以色列遊客，希望維持堅固關係，泰國旅遊局數據顯示，以色列赴泰國的人均（per capita）遊客人數在歐洲與中東地區排名第一，絕對人數排名第五。今年前往泰國的以色列旅客更創下歷史新高，預計2024年底將達到25萬人次。

地緣政治的壓力與航空業的限制讓以色列旅遊面臨重重挑戰，但旅客對困境的適應力，以及對某些目的地的穩定需求，顯示以色列航空和旅遊業的韌性，以及以色列人喜好旅遊的性格。同時，以色列小型航空公司的擴張計劃為市場注入了新的可能性，也為未來的旅遊發展帶來更多機遇與變數。（編輯：田瑞華）1131204

#旅遊
#航空
#以色列
#伊朗
#泰國
#黎巴嫩真主黨
#特派專欄
#以色列人
#以哈戰爭
延伸閱讀
停火協議生效不到一週 以色列和真主黨再度交火以色列總理尼坦雅胡和哈瑪斯領袖涉戰爭罪 國際刑事法院發逮捕令國際刑事法院通緝以色列總理尼坦雅胡 各界反應一覽記者在現場／伊朗181枚飛彈攻擊逢猶太新年 以色列民眾忙採購途中急避難特派專欄／以哈戰爭逾半年 以色列四面受敵內部分歧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：