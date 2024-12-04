戰火影響旅遊航空業 以色列應變展韌性

自去年10月7日以哈戰爭爆發以來，以色列面臨多重挑戰。除了在加薩走廊積極打擊哈瑪斯組織（Hamas）並嘗試解救仍下落不明的100多名人質外，以色列還需應對來自伊朗、黎巴嫩真主黨（Hezbollah）、以及與伊朗結盟的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）的飛彈和無人機攻擊。同時，全球反猶太主義事件增加，讓以色列國內外局勢更加緊張。外國航空公司整年來頻繁取消航班甚至停運，讓以色列人出國變得困難重重，以色列航空業也因此經歷劇烈變化。

以色列旅客機智應對 善用短程航班的轉運策略

2023年10月以哈戰爭爆發後，往返以色列的外國航空公司屢次停航，即便短暫復航，也因局勢不穩再次中斷。儘管以色列與黎巴嫩真主黨已於11月27日簽署停火協議，主要外國航空公司如美國航空、達美航空和聯合航空仍宣布停航至明年3月。歐洲主要航空公司則預計年底前可能復航，使以色列今年幾乎處於被「航空隔離」的狀態。

在此困境下，以色列航空（EL AL Airlines）和兩家小型以色列航空公司以斯雷（Israir）和阿基亞（Arkia）成了以色列人出遊與返國的僅存選項。

然而，以色列航空公司的航班和航線有限，在供不應求的情況下，導致機票價格飆升。例如，以色列航空壟斷了飛往紐約、倫敦、巴黎等熱門航線，經濟艙票價一度高達3620美元（約新台幣11萬7600元）。而更遠的目的地，如南美，由於航班稀缺，幾乎無法抵達。

因應無預期的航班取消與機票價格飆升，以色列旅客也摸索出一套對策，先用短程以航機票飛到雅典 （Athens，約2小時）或賽普勒斯（Cyprus，約1小時），再轉搭其他歐美航班到較遠目的地。中央社記者11月返回以色列時便是透過雅典轉機，在機場內聽到説希伯來語的乘客幾乎都是採同樣方式。

以色列航空居壟斷地位 利潤飆升挨批賺戰爭財

由於多數外國航空公司停航，以航今年在市場上接近壟斷地位。根據該公司今年第3季財報，收入達10億美元，營業利潤為1.87億美元，比去年同期增長260%。平均座位上座率高達94%，反映出供不應求的現象。然而，以航高漲的票價也引發了哄抬價格、趁戰爭大賺的批評。同時，Israir 和 Arkia 等小型航空公司也計劃進軍北美市場，但仍面臨監管與人力資源短缺的困難。

地緣政治局勢持續緊張與全球反猶太事件劇增，讓以色列國家安全委員會（NSC）將荷蘭、斯里蘭卡、泰國和阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）等地列為以色列人旅遊警告區。

今年10月，NSC根據可靠情報發出緊急警告以色列人避免前往斯里蘭卡，並建議在當地以色列旅客立即撤離。同樣，11月初在阿姆斯特丹爆發街頭事件針對以色列遊客和特拉維夫馬加比（Maccabi Tel Aviv）足球隊球迷的襲擊和騷亂，也讓NSC呼籲以色列旅客謹慎行事。11月21日以色列一名拉比（Rabbi，猶太律法教師）在阿拉伯聯合大公國遭綁架謀殺事件更引起關注，建議以色列人避免非必要旅行。

儘管如此，以色列人對一些熱門旅遊地點的傾好依舊。據以色列旅遊公司Ophir Tours的數據，阿聯的搜尋量已下降21%，但對泰國與阿姆斯特丹的旅遊熱度不減。Ophir Tours副主席瓦克斯曼（Yoni Waksman）指出，泰國高度重視以色列遊客，希望維持堅固關係，泰國旅遊局數據顯示，以色列赴泰國的人均（per capita）遊客人數在歐洲與中東地區排名第一，絕對人數排名第五。今年前往泰國的以色列旅客更創下歷史新高，預計2024年底將達到25萬人次。

地緣政治的壓力與航空業的限制讓以色列旅遊面臨重重挑戰，但旅客對困境的適應力，以及對某些目的地的穩定需求，顯示以色列航空和旅遊業的韌性，以及以色列人喜好旅遊的性格。同時，以色列小型航空公司的擴張計劃為市場注入了新的可能性，也為未來的旅遊發展帶來更多機遇與變數。（編輯：田瑞華）1131204