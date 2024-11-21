以色列總理尼坦雅胡和哈瑪斯領袖涉戰爭罪 國際刑事法院發逮捕令

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（中央社阿姆斯特丹21日綜合外電報導）國際刑事法院法官今天以涉嫌戰爭罪與違反人道罪為由，對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯軍事首領戴夫、以色列總理尼坦雅胡，與以色列前國防部長葛朗特發布逮捕令。

綜合路透社和法新社報導，國際刑事法院（International Criminal Court）首席檢察官卡林汗（Karim Khan）今年5月20日以涉嫌戰爭罪和違反人類罪為由，尋求對以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）3名領袖發布逮捕令。

以色列已經拒絕國際刑事法院的管轄權，並否認在加薩（Gaza）犯下戰爭罪。以色列表示，以軍空襲行動已經擊斃哈瑪斯軍事首領戴夫（Mohammed Deif）。哈瑪斯未證實，也未否認。

國際刑事法院發表聲明說：「本院對兩位個人：尼坦雅胡先生和葛朗特先生（Yoav Gallant）發出逮捕令，自2023年10月8日到至少2024年5月20日（檢方提出逮捕令申請當日），涉嫌違反人道罪以及戰爭罪。」

國際刑事法院還說，也對哈瑪斯軍事首領戴夫發布逮捕令。（譯者：劉淑琴/核稿：曹宇帆）1131121