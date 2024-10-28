以色列部隊續挺進加薩北部 巴勒斯坦稱10萬平民受困

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（中央社開羅28日綜合外電報導）以色列戰車今天在加薩走廊北部更深入前進2座小鎮和1座歷史上重要的難民營，巴勒斯坦救難單位說，這造成約10萬平民受困。以色列軍方則稱，行動是為剷除再度集結的哈瑪斯戰士。

路透社報導，加薩走廊（Gaza Strip）北部居民指出，以色列部隊在當地包圍暫時安置逃難家庭的學校和其他收容所後，命令裡面的人全部出來，之後僅留下男性，並引導婦幼離開前往加薩市（Gaza City）和加薩走廊南部。

然而，只有少數家庭往加薩南部走，大部分家庭因為擔心再也無法重返家園，只願暫居加薩市。一些人還說自己已寫好訃聞，為了可能死於持續不斷的轟炸做準備，他們寧死也不願遷移。

巴勒斯坦民眾急難服務處（Palestinian Civil Emergency Service）表示，在加薩北部的賈巴利亞（Jabalia）、貝特拉希亞（Beit Lahiya）和貝特漢諾（Beit Hanoun）約有10萬民眾孤立無援，缺乏醫藥或糧食補給。路透社無法獨立核實這個人數。

以色列軍方則說，他們的士兵在賈巴利亞難民營的卡邁爾艾德旺醫院（Kamal Adwan Hospital）進行突襲搜索，逮捕了約100名疑似巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）的「恐怖分子」，並在醫院內找到武器、行動資金和情報文件。

哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部宣稱，今天全區至少有19人死於以色列的空襲和轟炸，其中13人位於北部；且根據最新統計，以色列對加薩進行的空中和地面報復行動，至今已造成4萬3020人死亡。

以色列回頭攻擊加薩北部至今已3週，巴勒斯坦民眾急難服務處表示，他們的作業已因而暫停。加薩北部的3所醫院也說，他們已幾乎無法維持運作。

這3所醫院的主管拒絕依循以色列軍方的命令撤離。其中至少2所醫院已因以軍進攻時的開火受損，醫藥、糧食和燃料庫存也耗盡。

加薩衛生部今天說，卡邁爾艾德旺醫院原本約有70位醫事人員，如今只剩下1位小兒科醫師，因為其他人都已遭到以色列「拘留或驅逐」。（譯者：張正芊）1131028