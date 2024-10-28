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黎巴嫩南部遇襲3媒體工作者罹難 保護記者組織譴責以色列

2024/10/28 12:38（10/28 13:25 更新）
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圖為黎巴嫩士兵正在視察一輛有「媒體」字樣標示的車輛，檢查是否有無傷亡。（路透社）
圖為黎巴嫩士兵正在視察一輛有「媒體」字樣標示的車輛，檢查是否有無傷亡。（路透社）
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）以色列25日凌晨對黎巴嫩發動攻擊，造成3名記者喪生，捍衛記者權利的組織對當地過去一年裡記者死亡人數慘重予以譴責。

保護記者委員會（CPJ）表示「強烈譴責」這起攻擊事件，敦促國際社會「遏止以色列這種長期以來殺害記者，卻逍遙法外的情況」。

以色列在當地時間凌晨3時左右，空襲黎巴嫩南部小鎮哈士巴雅（Hasbaya）一間只供記者住宿的旅館，造成黎巴嫩馬雅丁電視台（Al-Mayadeen）兩名記者與真主黨媒體瑪納電視台（Al-Manar）一名記者喪生。

黎巴嫩新電視台（Al-Jadeed）記者法哈特（Muhammad Farhat）為下榻這間旅館的18名記者之一。他告訴路透社，以色列軍方並沒有發布撤離令。

法哈特當晚被以色列噴射機低空飛過的聲音吵醒，他聽到兩枚飛彈擊中附近旅館，然後他所住旅館的屋頂塌下來壓在他身上。

保護記者委員會表示，去年是30多年以來記者傷亡最慘重的一年，在加薩（Gaza）、以色列占領的約旦河西岸和黎巴嫩近4萬5000名遇害民眾中，其中至少有126人是記者和媒體工作者。

10月25日是黎巴嫩過去一年來，記者死亡人數最多的一天。至少還有5名記者在黎國執行任務時遭以色列襲擊而喪生，包括路透社影像記者阿布杜拉（Issam Abdallah）。

聯合國言論和自由表達權特別報告員艾琳．汗（Irene Khan）25日在社群平台X分享那次攻擊事件時寫道：「蓄意殺害記者是一種戰爭罪。」

以色列否認故意針對記者。

聯合國中東人權事務高級專員夏古拉（Mazen Shaqoura）告訴黎巴嫩新電視台說，這次攻擊是「針對我們所聽所見的直接打擊」。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1131028

圖為空襲地點中一輛有「媒體」字樣標示的車輛。（路透社）
圖為空襲地點中一輛有「媒體」字樣標示的車輛。（路透社）
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