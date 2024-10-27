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遭以色列空襲 伊朗軍方：優先考慮加薩、黎巴嫩停火

2024/10/27 03:18（10/27 07:24 更新）
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伊朗26日遭以色列空襲，圖為德黑蘭俯瞰景象。（路透社）
伊朗26日遭以色列空襲，圖為德黑蘭俯瞰景象。（路透社）
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（中央社德黑蘭26日綜合外電報導）以色列今天空襲伊朗至少造成4死，伊朗外交部長阿拉奇表示，伊朗自衛決心沒有極限；伊朗軍方則指德黑蘭有權採取行動進行回應，但優先考慮在加薩走廊和黎巴嫩達成停火。

法新社報導，阿拉奇（Abbas Araghchi）接受伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）官網訪問時說：「我認為我們已經表明，我們保衛自己的決心沒有極限。」

以色列今天凌晨對伊朗發動空襲，以報復德黑蘭本月初飛彈攻擊，而阿拉奇是首位對以軍今日襲擊發表評論的伊朗高層官員。

伊朗通訊社（IRNA）今晚引述軍方聲明報導，以軍空襲至少導致4名伊朗士兵喪命。

伊朗軍方今天指出，以色列空襲僅導致雷達系統受損，且伊軍將加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩停火視為首要之務。

伊朗軍方參謀總部發布聲明並在國營電視台宣讀：「多虧我國防空系統及時發揮作用，（以色列）攻擊造成的破壞有限，僅一些雷達系統受損。」

聲明提到：「大批飛彈遭到攔截，敵機受阻無法進入我國領空。」

聲明還補充道，以軍飛機只能從美國控制的伊拉克領空，向伊朗遠距離發射「少量搭載極輕型彈頭的長程飛彈」。

不過，伊朗參謀總部並未威脅立即展開報復行動。

其聲明說：「伊朗保留在適當時刻進行回應的合法權利，同時優先考慮在加薩和黎巴嫩建立永久停火。」

美聯社評論，儘管伊朗軍方稱自己有權採取報復行動，其聲明暗示，德黑蘭或許正試著想辦法避免局勢再進一步升溫。（譯者：洪培英）1131027

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