以色列打擊伊朗飛彈製造設施 警告勿再升高局勢

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（中央社耶路撒冷26日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，已結束對伊朗的空襲，這次打擊伊朗多個地區的飛彈製造設施、地對空飛彈陣列與其他空中能力；以軍同時警告伊朗，若再讓局勢升級，將付出沉重代價。

法新社報導，以軍透過聲明表示：「以色列空軍飛機根據情報襲擊飛彈製造設施，這些設施被用來生產伊朗過去一年朝以色列發射的飛彈。」

以軍又說：「同時，以色列國防軍（IDF）打擊地對空飛彈陣列與更多伊朗的空中能力，這些空中能力目的在限制以色列於伊朗的空中行動自由。」

以軍表示，這波空襲是為了回應伊朗最近對以色列與其公民的攻擊。

以軍又說：「我們的飛機已安全返回…報復攻擊已經完成，任務執行完畢。」

伊朗防空部隊今天證實，以色列襲擊德黑蘭與其他城市的多個軍事基地，但「造成的損害有限」。

伊朗在聲明中說，「這個假政權（以色列）襲擊德黑蘭、胡齊斯坦省（Khuzestan）與伊拉姆省（Ilam）的部分軍事中心」，由於飛彈被攔截，這波攻擊「造成的損害有限」。

在以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗的航空當局宣布，暫停今天所有航班，直到進一步通知。

伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗民航組織（Civil Aviation Organisation）發言人說：「所有航線的航班都已取消，直到進一步通知。」

以色列軍方今天也警告伊朗，若開始新一輪的升級行動，將「付出沉重代價」。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在聲明中說：「如果伊朗政權犯下開始新一輪升級行動的錯誤，我們將不得不做出回應。我們的訊息很明確：所有威脅以色列並試圖將（中東）區域拖入更廣泛局勢升級的人都將付出沉重代價。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1131026