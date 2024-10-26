本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
以色列情勢
新聞專題
以色列情勢4/300
首頁 / 國際

以色列打擊伊朗飛彈製造設施 警告勿再升高局勢

2024/10/26 13:27（10/26 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
26日伊朗德黑蘭全景。（West Asia News Agency via 路透社）
26日伊朗德黑蘭全景。（West Asia News Agency via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷26日綜合外電報導）以色列軍方今天表示，已結束對伊朗的空襲，這次打擊伊朗多個地區的飛彈製造設施、地對空飛彈陣列與其他空中能力；以軍同時警告伊朗，若再讓局勢升級，將付出沉重代價。

法新社報導，以軍透過聲明表示：「以色列空軍飛機根據情報襲擊飛彈製造設施，這些設施被用來生產伊朗過去一年朝以色列發射的飛彈。」

以軍又說：「同時，以色列國防軍（IDF）打擊地對空飛彈陣列與更多伊朗的空中能力，這些空中能力目的在限制以色列於伊朗的空中行動自由。」

以軍表示，這波空襲是為了回應伊朗最近對以色列與其公民的攻擊。

以軍又說：「我們的飛機已安全返回…報復攻擊已經完成，任務執行完畢。」

伊朗防空部隊今天證實，以色列襲擊德黑蘭與其他城市的多個軍事基地，但「造成的損害有限」。

伊朗在聲明中說，「這個假政權（以色列）襲擊德黑蘭、胡齊斯坦省（Khuzestan）與伊拉姆省（Ilam）的部分軍事中心」，由於飛彈被攔截，這波攻擊「造成的損害有限」。

在以色列對伊朗發動攻擊後，伊朗的航空當局宣布，暫停今天所有航班，直到進一步通知。

伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗民航組織（Civil Aviation Organisation）發言人說：「所有航線的航班都已取消，直到進一步通知。」

以色列軍方今天也警告伊朗，若開始新一輪的升級行動，將「付出沉重代價」。

以軍發言人哈加里（Daniel Hagari）在聲明中說：「如果伊朗政權犯下開始新一輪升級行動的錯誤，我們將不得不做出回應。我們的訊息很明確：所有威脅以色列並試圖將（中東）區域拖入更廣泛局勢升級的人都將付出沉重代價。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1131026

以色列軍方表示，26日對伊朗的軍事目標展開攻擊。（中央社製圖）
以色列軍方表示，26日對伊朗的軍事目標展開攻擊。（中央社製圖）
#以軍
#以色列
#伊朗
#法新社
#德黑蘭
#哈加里
延伸閱讀
中東衝突擴大 以色列伊朗空中武力比一比白宮：伊朗對以色列發射約200枚飛彈 遭以美聯手挫敗伊朗淡化以色列襲擊 稱生活照常進行以色列空襲伊朗 白宮：行使自衛權回應飛彈攻擊紐時：彈海洗地或不還手 伊朗視以色列動武程度美國促伊朗別反擊以色列 中止報復輪迴
哈加里
以色列軍方：真主黨財務高層在敘利亞遭殲滅以色列炸真主黨金庫 稱其他地點藏現金黃金價值5億美元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
以色列空襲伊朗軍事目標 報復月初飛彈攻擊
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：